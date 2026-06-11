Pinerolo 2027: Perrino lascia il Movimento 5 Stelle e sosterrà Pezzano (Psi)

L’annuncio dell’addio al tavolo lo ha dato ieri sera alle 19,54 nella chat del campo largo. Stamattina ha comunicato anche di abbandonare il Movimento 5 Stelle ribadendo comunque la sua fiducia al sindaco Luca Salvai e il suo sostegno alla maggioranza.

Il consigliere comunale Salvatore Perrino intraprende un nuovo percorso politico, a sostegno della candidatura a sindaco per il 2027 dell’assessora alle Politiche sociali Lara Pezzano, per il fronte lanciato dal Partito socialista.

«Ho iniziato a riflettere sul futuro dopo l’addio di Lara al campo largo – premette Perrino –. Poi, di recente, c’è stata una discussione sui dossi di corso Torino (quelli nella zona del distributore e del McDonald’s, ndr), per un’interrogazione che ho presentato per il prossimo Consiglio comunale, chiedendo una soluzione».

Il confronto nel Movimento si è acceso, ma nei giorni scorsi c’è stato anche un incontro per cercare di appianare la questione. Senza successo.

«Lo ringrazio per il lavoro svolto finora – commenta il referente locale del M5S Umberto Cavaliere –. Il Movimento è impostato sulla condivisione e sulla collegialità, ci sono diverse anime, si discute e poi si porta avanti la linea della maggioranza. La scelta di allontanarsi, per me, è rispettabile, ma non condivisibile ed è comunque una scelta personale, in cui non voglio entrare».

Il primo effetto politico è che il gruppo pentastellato, in Consiglio, è dimezzato rispetto a inizio mandato: in passato aveva già lasciato Giorgio Pittau, in polemica con linea di Giuseppe Conte sulla guerra in Ucraina.

Perrino finirà assieme a lui nel gruppo misto, ma non è escluso che prima della fine della consiliatura nasca un gruppo a sostegno di Pezzano. Per farlo servono almeno 3 consiglieri. Quelli mancanti potrebbero arrivare dalla lista del sindaco, La Città Cresce.

Perrino però era anche delegato, assieme a Cavaliere, al tavolo delle trattative del campo largo, dove la forza politica promuove la candidatura a sindaco di Francesca Costarelli: «Lui era stato scelto per rappresentare il gruppo e ora ha deciso di fare un altro percorso personale. Nei prossimi giorni individueremo il nuovo delegato» conclude il referente locale.