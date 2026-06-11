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Politica | 11 giugno 2026, 08:59

Pinerolo 2027: Perrino lascia il Movimento 5 Stelle e sosterrà Pezzano (Psi)

Oltre a essere consigliere, era uno dei due delegati al tavolo del campo largo

Salvatore Perrino

Salvatore Perrino

L’annuncio dell’addio al tavolo lo ha dato ieri sera alle 19,54 nella chat del campo largo. Stamattina ha comunicato anche di abbandonare il Movimento 5 Stelle ribadendo comunque la sua fiducia al sindaco Luca Salvai e il suo sostegno alla maggioranza.
Il consigliere comunale Salvatore Perrino intraprende un nuovo percorso politico, a sostegno della candidatura a sindaco per il 2027 dell’assessora alle Politiche sociali Lara Pezzano, per il fronte lanciato dal Partito socialista.

«Ho iniziato a riflettere sul futuro dopo l’addio di Lara al campo largo – premette Perrino –. Poi, di recente, c’è stata una discussione sui dossi di corso Torino (quelli nella zona del distributore e del McDonald’s, ndr), per un’interrogazione che ho presentato per il prossimo Consiglio comunale, chiedendo una soluzione».

Il confronto nel Movimento si è acceso, ma nei giorni scorsi c’è stato anche un incontro per cercare di appianare la questione. Senza successo.

«Lo ringrazio per il lavoro svolto finora – commenta il referente locale del M5S Umberto Cavaliere –. Il Movimento è impostato sulla condivisione e sulla collegialità, ci sono diverse anime, si discute e poi si porta avanti la linea della maggioranza. La scelta di allontanarsi, per me, è rispettabile, ma non condivisibile ed è comunque una scelta personale, in cui non voglio entrare».

Il primo effetto politico è che il gruppo pentastellato, in Consiglio, è dimezzato rispetto a inizio mandato: in passato aveva già lasciato Giorgio Pittau, in polemica con linea di Giuseppe Conte sulla guerra in Ucraina.

Perrino finirà assieme a lui nel gruppo misto, ma non è escluso che prima della fine della consiliatura nasca un gruppo a sostegno di Pezzano. Per farlo servono almeno 3 consiglieri. Quelli mancanti potrebbero arrivare dalla lista del sindaco, La Città Cresce.

Perrino però era anche delegato, assieme a Cavaliere, al tavolo delle trattative del campo largo, dove la forza politica promuove la candidatura a sindaco di Francesca Costarelli: «Lui era stato scelto per rappresentare il gruppo e ora ha deciso di fare un altro percorso personale. Nei prossimi giorni individueremo il nuovo delegato» conclude il referente locale.

Marco Bertello

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