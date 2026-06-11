Rai, Verducci (Pd): “Grave errore vendere il Palazzo della Radio di Torino”

Il senatore del Partito Democratico Francesco Verducci, membro della Commissione di Vigilanza Rai, attacca la decisione dell’azienda di procedere alla vendita dello storico Palazzo della Radio di via Verdi 31 a Torino, confermata ieri dai vertici di Viale Mazzini durante un’audizione parlamentare.

Secondo Verducci, la scelta – motivata dalla necessità di contribuire al risanamento del bilancio – rappresenta un passo indietro sul piano culturale e strategico. “È una decisione assolutamente sbagliata e controproducente”, afferma il senatore, ricordando come l’edificio, a due passi dalla Mole Antonelliana, sia “uno dei luoghi più iconici e simbolici della storia della radiotelevisione italiana”.

Il parlamentare dem sottolinea inoltre che la dismissione non sarebbe accompagnata da investimenti adeguati sul Centro di produzione Rai di Torino, che rischierebbe così di vedere ulteriormente ridimensionato il proprio ruolo. “La Rai perderebbe credibilità e reputazione, senza alcun ritorno strategico”, osserva Verducci, definendo “fragile” anche il progetto del polo tecnologico dedicato alla digitalizzazione delle teche “in assenza di investimenti reali sulla produzione di contenuti”.

Per il senatore, la vendita del Palazzo della Radio avrebbe “un contraccolpo negativo sul ruolo di Torino all’interno del sistema Rai” e sulla trasformazione dell’azienda in una moderna media company. Da qui l’appello finale: “L’azienda torni indietro da una scelta grave e sbagliata”.