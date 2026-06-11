Camper-dormitorio al parco Braccini: "Dopo anni di segnalazioni servono soluzioni definitive"

Un problema che, secondo i residenti, si trascina da anni e che continua a ripresentarsi nonostante controlli, segnalazioni e interventi della Polizia Locale. Nel mirino della Circoscrizione 3 la situazione del parcheggio di piazzale Gian Maria Volonté, accanto ai giardini di via Osasco e al parco Braccini, dove la presenza stabile di camper e furgoni utilizzati come alloggi di fortuna continua ad alimentare malumori.

A riaccendere i riflettori sulla vicenda è il consigliere circoscrizionale di Torino Bellissima, Davide Scanavino, che ha inviato una nuova segnalazione alla Città, chiedendo interventi concreti e una strategia capace di affrontare il fenomeno in modo strutturale.

Le segnalazioni dei residenti

L'area continua a essere interessata dalla presenza di persone che sostano per lunghi periodi all'interno di camper e furgoni parcheggiati nel piazzale. Una situazione che, a detta dei residenti, sarebbe accompagnata da episodi di abbandono di rifiuti, presenza di bombole del gas dismesse e utilizzo improprio delle aree verdi.

Tuttavia, secondo il consigliere, gli interventi effettuati finora non sarebbero riusciti a produrre risultati duraturi. "La percezione dei cittadini - evidenzia -, è che i controlli abbiano effetti solo temporanei. Le persone vengono invitate ad allontanarsi, ma dopo poche ore o pochi giorni la situazione torna identica a prima".