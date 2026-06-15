Campioni d'Italia tra i banchi di scuola: "Un riconoscimento per il Primo Levi"

Dal campo di calcio alla Sala Consiglio della Circoscrizione 2. Dopo aver conquistato il titolo di campioni d'Italia all'Italian Football Cup, gli studenti dell'Istituto Primo Levi di Torino potrebbero presto ricevere un riconoscimento ufficiale. O almeno questa è la speranza. A proporlo è il consigliere dei Moderati, Alessandro Nucera, che ha inviato una nota al Comune chiedendo l'organizzazione di una cerimonia dedicata ai giovani protagonisti di quella che molti definiscono già una delle più belle storie sportive dell'anno per il territorio di Mirafiori.

Un titolo nazionale che porta Torino sul gradino più alto

L'impresa dei ragazzi del Primo Levi non è passata inosservata. La squadra dell'istituto di corso Unione Sovietica ha infatti conquistato l'Italian Football Cup, considerata la più importante competizione di calcio a undici riservata alle scuole superiori italiane.

Un torneo che, nella sua quinta edizione, ha coinvolto oltre 5.500 studenti-calciatori provenienti da 260 istituti scolastici distribuiti in 15 città del Paese. Numeri che testimoniano il prestigio di una manifestazione diventata negli anni un punto di riferimento nazionale per lo sport scolastico.

Il sogno diventato realtà

Il successo assume un valore ancora maggiore considerando il percorso compiuto dalla squadra torinese. Nella passata edizione il Primo Levi si era fermato in semifinale, mentre quest'anno è riuscito a completare la scalata fino al titolo.

Un gruppo formato principalmente da studenti delle classi quinte, ma con la presenza anche di ragazzi più giovani, capace di distinguersi non solo per le qualità tecniche ma soprattutto per la forte coesione interna.

Dalla qualificazione a Torino al trionfo di Roma

Il percorso vincente è iniziato nelle qualificazioni cittadine, dove il Primo Levi ha superato le altre undici scuole partecipanti dell'area torinese. Successivamente è arrivato il passaggio decisivo nella fase interregionale di Verona, dove gli studenti di Mirafiori hanno avuto la meglio sulle rappresentative provenienti da Lecco, Padova e Pordenone, conquistando l'accesso alle finali nazionali.

A Roma è arrivata la consacrazione. Dopo aver eliminato in semifinale il Caccioppoli di Napoli, i ragazzi del Primo Levi hanno scritto la pagina più bella nella finale contro il Paciotti di Roma.

Nucera: "Un esempio per tutta la città"

Proprio per questo il consigliere Nucera ha chiesto al Comune di Torino di organizzare una cerimonia istituzionale nella Sala Consiglio della Circoscrizione 2. "L'obiettivo - spiega -, è valorizzare un risultato che va oltre il semplice aspetto sportivo e che rappresenta un esempio di impegno, spirito di squadra, sacrificio e capacità di conciliare studio e attività agonistica".