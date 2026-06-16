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Attualità | 16 giugno 2026, 09:35

Beinasco accende l'estate con le nuove luci a led sulla passerella Zuin

L’attraversamento più piacevole e sicuro nelle ore serali

Beinasco accende l'estate con le luci a led sulla passerella Zuin

Beinasco accende l'estate con le luci a led sulla passerella Zuin

A Beinasco ha (in tutti i sensi) acceso l'estate, con le nuove luci a led lungo la passerella Zuin, sul Sangone. "Si tratta di un nuovo step del processo di valorizzazione di uno dei simboli della città, che in questi anni abbiamo rinnovato e reso sicura e decorosa", ha sottolineato il sindaco Daniel Cannati.

Le nuove luci valorizzano il profilo e la forma iconica e rendono l’attraversamento più piacevole e sicuro nelle ore serali, quando in tanti, a piedi o in bici, da soli o in famiglia, la percorrono.

Cannati: "Difesa dell'ambiente e riduzione dei costi"

"Il nuovo impianto, poi, consuma molta meno energia in modo da abbattere i costi di gestione, difendendo l’ambiente", ha aggiunto il sindaco Cannati, che conclude con un invito: "La passerella che in tanti ricordavate malandata oggi è tornata a essere uno dei luoghi più belli di Beinasco: prendetevi una sera per passarci!".

Massimo De Marzi

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