Beinasco accende l'estate con le nuove luci a led sulla passerella Zuin

A Beinasco ha (in tutti i sensi) acceso l'estate, con le nuove luci a led lungo la passerella Zuin, sul Sangone. "Si tratta di un nuovo step del processo di valorizzazione di uno dei simboli della città, che in questi anni abbiamo rinnovato e reso sicura e decorosa", ha sottolineato il sindaco Daniel Cannati.

Le nuove luci valorizzano il profilo e la forma iconica e rendono l’attraversamento più piacevole e sicuro nelle ore serali, quando in tanti, a piedi o in bici, da soli o in famiglia, la percorrono.

Cannati: "Difesa dell'ambiente e riduzione dei costi"

"Il nuovo impianto, poi, consuma molta meno energia in modo da abbattere i costi di gestione, difendendo l’ambiente", ha aggiunto il sindaco Cannati, che conclude con un invito: "La passerella che in tanti ricordavate malandata oggi è tornata a essere uno dei luoghi più belli di Beinasco: prendetevi una sera per passarci!".