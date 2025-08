La denuncia dei cittadini: "Le panchine del giardinetto cadono a pezzi"

In Borgo Vittoria ci sono angoli che sembrano dimenticati da tempo. Uno di questi è l’area di via Errico Giachino, all’altezza dell’incrocio con via Gramegna, dove le panchine – teoricamente pensate per il riposo - sono diventate un triste simbolo di incuria.

Una è senza schienale, l’altra è praticamente distrutta (non ci si può nemmeno sedere). “Sono settimane che sono in queste condizioni, se non di più - racconta Marco, 67 anni, residente da sempre a Borgo Vittoria -. C’è chi viene qui a fare una pausa durante la passeggiata o chi passa la pausa pranzo, ma ormai nessuno si siede più. Semplicemente non si può”.

Un’area che merita più attenzione

Il tratto di via Giachino è un luogo che, con piccoli interventi, potrebbe facilmente diventare micro spazio di aggregazione, dove sedersi a leggere, chiacchierare o semplicemente riposare. Ma oggi è tutto l’opposto: le panchine rotte trasmettono una sensazione di abbandono, e diventano ricettacolo di rifiuti e atti di inciviltà, specialmente nelle ore serali.

Serve un intervento

La richiesta dei residenti non è un progetto milionario di riqualificazione, ma un intervento semplice: riparare o sostituire le panchine esistenti, con arredi resistenti e adatti al contesto. Magari coinvolgendo anche le associazioni di quartiere, per un progetto di cura condivisa. “Ci piacerebbe vedere più attenzione per questi dettagli - aggiunge Stefania, mamma di due bimbi piccoli -. Sono cose minime, ma fanno la differenza. Una panchina integra significa poter sostare con dignità, non doversi sedere per terra o tornare a casa prima”.