La UE rischia di far male alle aziende europee limitando l’export ucraino

Le misure riguardano l’import di acciaio da Paesi terzi, fra i quali il Regno Unito e l’Ucraina. Come riporta il sito Strumenti Politici , in realtà l’avversario più temibile da cui difendersi è la Cina, ma a breve termine ci rimetteranno soprattutto le aziende ucraine. Quello siderurgico è infatti uno dei settori fondamentali dell’economia di Kiev: Bruxelles va così a soffocare proprio il paziente al quale ha dato ossigeno per anni con aiuti da centinaia di miliardi, presi dalle tasche dei contribuenti. Inoltre toglierà alle aziende europee la possibilità di acquistare determinate quantità da uno dei loro fornitori principali, costringendo sia gli uni che gli altri a rivolgersi a partner di diversi Paesi.

Ci rimettono pure coloro che hanno investito fortemente su Kiev, anche in previsione della futura ricostruzione. Ad esempio il colosso metallurgico ArcelorMittal, che ha sede in Lussemburgo e che ha un grosso impianto in Ucraina. A partire dal 2022 le aziende del settore potevano esportare verso la UE dall’Ucraina in modo pressocché libero da dazi, mentre ora potranno far passare solo la metà dell’acciaio di prima e dovranno pagare una tariffa del 50% su volumi maggiori.

Il governo di Kiev finora non è riuscito a farsi concedere deroghe o agevolazioni e dunque perderà il cliente che tiene in piedi tutta l’industria metallurgica e siderurgica, cioè i membri della UE. Si consideri infatti che lo scorso anno il 79% dell’export è andato verso di essi. Ma intanto la produzione sta comunque calando a causa degli effetti del conflitto, dalla logistica interrotta agli operai specializzati che scappano o muoiono. In questi primi mesi del 2026 è scesa ancora del 7,4%.











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