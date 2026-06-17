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Economia e lavoro | 17 giugno 2026, 14:43

Sciopero farmacie comunali, anche a Torino i dipendenti incrociano le braccia

Presidio in piazza Palazzo di Città: l'assessora Nardelli incontra i sindacati

Lo sciopero con presidio davanti al Comune (foto Filcams Torino)

Lo sciopero con presidio davanti al Comune (foto Filcams Torino)

Anche a Torino, così come nel resto d'Italia, i dipendenti delle farmacie comunali hanno incrociato le braccia. Al centro della mobilitazione il rinnovo del contratto nazionale, scaduto il 31 dicembre 2024, per il quale i sindacati chiedono ad Assofarm di riaprire il confronto sugli aspetti economici e normativi.

Il confronto 

Questa mattina CGIL CISL e UIL hanno così davanti il via ad un presidio in piazza Palazzo di Città. L’assessora al Bilancio, Gabriella Nardelli ha incontrato una delegazione sindacale. “Abbiamo preso l'impegno – spiega l’esponente della giunta  – di farci carico delle istanze del personale e portarle alla società Farmacie Comunali S.p.A.nella persona del presidente Cuntrò, che a sua volta potrà portarle al tavolo nazionale".

L'auspicio di Nardelli è che le trattative a livello nazionale riprendano quanto prima, rinnovando il contratto scaduto. "Il personale delle farmacie comunali svolge un presidio sanitario di prossimità importantissimo per la comunità cittadina e faremo quanto in nostro potere per sostenerlo”, conclude Nardelli.

Lo sciopero con presidio davanti al Comune (foto Filcams Torino)

Lo sciopero con presidio davanti al Comune (foto Filcams Torino)

Lo sciopero con presidio davanti al Comune (foto Filcams Torino)

Lo sciopero con presidio davanti al Comune (foto Filcams Torino)

Cinzia Gatti

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