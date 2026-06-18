Giunti di trasmissione: guida pratica alle soluzioni Mayr

I giunti di trasmissione sono l’anello silenzioso che rende affidabile il moto tra due alberi, assicurando una trasmissione della coppia precisa e senza gioco anche quando il sistema è sottoposto a vibrazioni, variazioni termiche o disallineamenti inevitabili in esercizio. La loro funzione non è solo unire, ma compensare il disallineamento assiale, radiale e angolare, smorzare le oscillazioni e proteggere organi più sensibili da picchi di carico. Nelle moderne servotrasmissioni la rigidità torsionale e la ripetibilità sono essenziali, e un giunto adeguato diventa determinante per qualità del profilo di movimento, accuratezza e durata dell’intera macchina.

La scelta della tecnologia interna indirizza il comportamento dinamico del sistema. I giunti a pacco lamellare offrono elevata rigidità torsionale e precisione nei cicli rapidi; i giunti a soffietto metallico coniugano bassa inerzia e grande capacità di compensazione; i giunti in elastomero privilegiano lo smorzamento delle vibrazioni e la protezione dagli urti. In tutti i casi, un accoppiamento ben dimensionato riduce usura dei supporti, rumorosità e manutenzione, garantendo continuità di servizio e qualità del prodotto finito, dal confezionamento alla robotica, fino alle macchine utensili più esigenti.

Criteri di scelta: precisione, carichi e ambiente

Individuare il giunto giusto significa partire dalla coppia nominale e di picco, valutare la rigidità torsionale richiesta, l’inerzia ammissibile e il livello di disallineamento presente in macchina. Contano anche condizioni ambientali, temperatura, esposizione a agenti aggressivi e necessità di montaggio rapido, per esempio con installazione radiale o ad innesto. In questo percorso è utile affidarsi a un partner che unisca ampiezza di gamma e dati tecnici completi: nella pagina dedicata ai giunti di trasmissione di Mayr trovi soluzioni e configurazioni per coprire esigenze dalla micro-automazione ai carichi gravosi, con documentazione chiara e supporto di progettazione.

Nell’ambito dell’alta precisione, i ROBA DS a pacco lamellare in alluminio rispondono alle richieste delle servotrasmissioni, offrendo funzionamento senza gioco ed esente da manutenzione; le versioni in acciaio portano in dote densità di potenza e resistenza a fatica per carichi alternati. Quando servono bassa inerzia e compensazione generosa, i giunti a soffietto metallico smartflex esprimono una dinamica pulita e un montaggio versatile. Se invece la priorità è filtrare urti e risonanze, i giunti in elastomero ROBA ES, disponibili in diverse durezze, forniscono smorzamento efficace e affidabilità anche in presenza di sostanze aggressive e sbalzi di temperatura. Per applicazioni speciali, le versioni per torsiometri e i modelli per carichi gravosi completano una gamma davvero trasversale.

Soluzioni Mayr: tecnologia, supporto e affidabilità

Mayr combina progettazione meticolosa e materiali selezionati per garantire affidabilità nel tempo: dai pacchi lamellari con trasferimento di coppia pieno anche sotto carichi alternati, ai soffietti metallici modulari privi di cordone di saldatura che riducono masse in rotazione, fino agli elastomeri ottimizzati per lo smorzamento. Il risultato è una trasmissione lineare, priva di gioco, che tutela riduttori e cuscinetti e mantiene stabili le prestazioni anche in presenza di forti sollecitazioni termiche o dinamiche.

Oltre al prodotto, è decisivo il contesto di utilizzo: Mayr mette a disposizione dati CAD, schede tecniche e strumenti di configurazione per scegliere e integrare rapidamente il giunto più adatto. Sistemi come drive-checker consentono di misurare coppia, velocità e temperatura per un monitoraggio continuo del processo, facilitando manutenzione predittiva e riduzione dei fermi. In questo modo i giunti di trasmissione diventano parte attiva della qualità di processo, abilitando macchine più efficienti, silenziose e durature, in linea con gli obiettivi di produttività e sicurezza di ogni reparto tecnico.













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