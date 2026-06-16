E...state in città: al Grosa di Nichelino torna il punto verde musicale

E...state in città non è più solo uno slogan a Nichelino, ma un vero e proprio invito per trascorrere serate all'insegna della condivisione, dell'allegria e dell'intrattenimento.

Dai Dik Dik a Paolino e Alessia

Si comincia oggi, martedì 16 giugno, con il ritorno del punto verde musicale gratuito nei giardini davanti al centro Nicola Grosa. Dalle ore 21 è in programma il concerto dei Dik Dik, nome che richiama alla mente tante canzoni di successo per chi ha già i capelli bianchi.

Martedì 23 l'appuntamento sarà invece con il ballo liscio e il gruppo 𝗗oriano e Alice. Giovedì 25 giugno sarà invece la volta del 𝗧𝗥𝗜𝗢 𝗦𝗜𝗟𝗩𝗔𝗡𝗦𝗔𝗫 𝗚𝗥𝗢𝗨𝗣 con il sax e la fisarmonica di Silvano e la voce di Barbara, per concludere martedì 30 giugno ancora con il liscio e con diverse canzoni senza tempo grazie al gruppo 𝗣aolino e Alessia.