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Nichelino-Stupinigi-Vinovo | 16 giugno 2026, 08:18

E...state in città: al Grosa di Nichelino torna il punto verde musicale

Si comincia stasera, martedì 16 giugno, con il concerto dei Dik Dik

Il centro Nicola Grosa di Nichelino

Il centro Nicola Grosa di Nichelino

E...state in città non è più solo uno slogan a Nichelino, ma un vero e proprio invito per trascorrere serate all'insegna della condivisione, dell'allegria e dell'intrattenimento.

Dai Dik Dik a Paolino e Alessia

Si comincia oggi, martedì 16 giugno, con il ritorno del punto verde musicale gratuito nei giardini davanti al centro Nicola Grosa. Dalle ore 21 è in programma il concerto dei Dik Dik, nome che richiama alla mente tante canzoni di successo per chi ha già i capelli bianchi.

Martedì 23 l'appuntamento sarà invece con il ballo liscio e il gruppo 𝗗oriano e Alice. Giovedì 25 giugno sarà invece la volta del 𝗧𝗥𝗜𝗢 𝗦𝗜𝗟𝗩𝗔𝗡𝗦𝗔𝗫 𝗚𝗥𝗢𝗨𝗣 con il sax e la fisarmonica di Silvano e la voce di Barbara, per concludere martedì 30 giugno ancora con il liscio e con diverse canzoni senza tempo grazie al gruppo 𝗣aolino e Alessia.

Massimo De Marzi

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