Cambia l’auto, non le abitudini: lusernese fermato ancora senza patente

Si era già fatto trovare una volta senza patente e a bordo di una macchina sottoposta a fermo amministrativo. Ma il cittadino lusernese, che svolgeva attività di taxi abusivo nel Torinese, e fermato lo scorso mese a Torre Pellice, ha continuato a mettersi al volante. La Polizia locale di Luserna San Giovanni l’ha bloccato infatti ieri (martedì 16 giugno), nella mattinata, mentre stava percorrendo la strada provinciale 161 a bordo di un’altra auto.

Per lui è scattata la denuncia penale e anche questa macchina gli verrà confiscata. Inoltre gli è stata comminata una sanzione amministrativa di 4.000 euro.