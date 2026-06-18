Tenta di entrare in un palazzo: a Borgo Vittoria 31enne portoghese in manette

A Borgo Vittoria portoghese di 31 anni in manette per tentato furto aggravato. L’uomo è stato anche denunciato per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.

L’intervento è scattato a seguito di una segnalazione alla Centrale Operativa da parte di un cittadino, che ha raccontato di aver visto un individuo intento a infrangere la finestra di un palazzo. Gli agenti hanno sorpreso e fermato l’uomo mentre cercava di allargare il foro sul vetro, utilizzando una tenaglia.

I successivi accertamenti hanno consentito di rinvenire e sequestrare a carico del trentunenne, oltre alla tenaglia che impugnava, anche una chiave esagonale, un grosso bullone e un pezzo di ferro, strumenti presumibilmente utilizzati per forzare gli accessi e infrangere le vetrate dell’autorimessa sottostante.

Secondo quanto ricostruito, il 31enne avrebbe colpito ripetutamente le finestre sia del prefabbricato sia dell’autorimessa sottostante, dove erano custoditi materiali e attrezzature edili. Dopo gli accertamenti, il portoghese è stato portato nel carcere di Torino.