Scarica il passeggero e scappa in moto: nei guai un 55enne di Angrogna con precedenti penali

Senza patente e su una moto senza assicurazione fugge davanti alla Polizia locale di Torre Pellice cercando di fare perdere le proprie tracce ad Angrogna. È accaduto ieri, mercoledì 17 giugno, nella mattinata, lungo la strada provinciale di fondovalle che collega i due paesi.

Protagonista un angrognino di 55 anni con precedenti penali che viaggiava sulla sua moto con un passeggero a bordo, senza casco. Alla vista dalla pattuglia della Polizia locale ha scaricato per strada il passeggero e ha accelerato verso Angrogna, cercando di far perdere le tracce.

Gli agenti hanno quindi perlustrato le vie limitrofe alla strada provinciale trovando il passeggero a piedi a bordo strada. Durante la sua identificazione, il motociclista è tornato sul posto e si è scoperto che era sprovvisto dei documenti assicurativi del mezzo e della patente, che comunque era scaduta da 13 anni. Gli sono state contestate quindi le varie violazioni ed il motociclo è stato sottoposto a fermo amministrativo per 60 giorni.