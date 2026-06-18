Furti d’auto all’Ospedale di Pinerolo: più passaggi dei carabinieri, ma niente telecamere

I carabinieri faranno più passaggi notturni, ma al momento non si parla di nuove telecamere nella zona dell’Ospedale Agnelli. Dopo l’ultimo episodio di furto d’auto a un infermiere, il sindacato NurSind ha chiesto un incontro al Comune di Pinerolo. Ha fatto seguito la richiesta anche di Fp Cgil e Uil Fp. L’incontro si è tenuto ieri con le assessore Giulia Proietti e Lara Pezzano, la polizia locale e i carabinieri.

“L’area è molto vasta e, oltre al costo, posizionare delle telecamere non è così semplice, per ragioni di privacy – premette Proietti –. Dai dati in possesso dei carabinieri non risulta una particolare presenza di criminalità in zona. Ma l’invito è di denunciare sempre alle forze dell’ordine questi episodi, per monitorare la situazione”.

Dal canto loro, gli uomini dell’Arma hanno promesso maggiori passaggi notturni con le loro pattuglie. Mentre il Comune invierà una nota ai sindacati per approfondire il giallo del parcheggio vicino alla sala gessi: campeggia un cartello che avverte della presenza di telecamere, ma di telecamere non c’è neanche l’ombra.

NurSind intanto chiederà all’Asl To3 di posizionare degli occhi elettronici almeno nel parcheggio dei dipendenti dell’Agnelli, che si trova vicino alla pista di atterraggio dell’elisoccorso.