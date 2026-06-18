Operaio colto da malore mentre lavora sulla provinciale, muore a 63 anni

Un’altra giornata segnata da un drammatico incidente sul lavoro nel Torinese. Un operaio di 63 anni è morto nella mattinata di oggi, giovedì 18 giugno 2026, dopo essere stato colto da un malore mentre stava lavorando a bordo carreggiata lungo la strada provinciale 6, nella frazione di Pasta di Rivalta, nei pressi del centro commerciale.

L’uomo, dipendente di una ditta privata e impegnato in attività di sfalcio dell’erba, è stato colpito da un arresto cardiaco improvviso mentre si trovava al lavoro.

A prestare immediatamente aiuto sono stati i colleghi presenti sul posto, che hanno avviato le manovre di rianimazione in attesa dell’arrivo dei sanitari. Un intervento tempestivo che ha preceduto l’arrivo dell’ambulanza del 118 di Azienda Zero, che ha trasportato l’uomo in codice rosso all’ospedale San Luigi di Orbassano.

Nonostante i tentativi di rianimazione proseguiti anche in pronto soccorso, le condizioni dell’operaio sono apparse da subito estremamente gravi. Il decesso è stato dichiarato poco dopo l’arrivo in ospedale.

Attivati subìto gli accertamenti degli ispettori dello Spresal dell’Asl To3, incaricati di ricostruire la dinamica dell’accaduto e verificare il rispetto delle condizioni di sicurezza sul luogo di lavoro.