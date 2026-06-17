Lucento, fermato per rapina un uomo di 28 anni: aveva aggredito un anziano rubandogli una collana d'oro

La Polizia ha arrestato nei giorni scorsi un cittadino marocchino di 28 anni nel quartiere di Lucent. L'accusa è di rapina. Le indagini hanno infatti permesso di ricostruire (grazie alle immagini di videosorveglianza) la dinamica che ha visto il malvivente avvicinarsi a una persona anziana a bordo di un monopattino elettrico.



La vittima si trovava in via Gorresio, all’incrocio con Corso Potenza: sceso improvvisamente dal veicolo, lo straniero ha scaraventato a terra la vittima e l'ha colpita fino a quando non è riuscito a strappargli dal collo la collana d’oro. Quindi è risalito sul monopattino e ha fatto perdere le proprie tracce.

Il rapinatore è stato intercettato pochi giorni dopo in via Leinì ed è stato fermato dagli agenti. Da successivi approfondimenti si è scoperto che l’uomo, irregolare sul territorio, era già stato colpito da due ordini di espulsione.



