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Cronaca | 17 giugno 2026, 10:21

Lucento, fermato per rapina un uomo di 28 anni: aveva aggredito un anziano rubandogli una collana d'oro

I fatti si sono verificati in via Gorresio angolo corso Potenza: il malvivente era poi scappato a bordo di un monopattino. A incastrarlo, le immagini delle telecamere di sicurezza

Il malvivente ha rubato una collana a un anziano

Il malvivente ha rubato una collana a un anziano

La Polizia ha arrestato nei giorni scorsi un cittadino marocchino di 28 anni nel quartiere di Lucent. L'accusa è di rapina. Le indagini hanno infatti permesso di ricostruire (grazie alle immagini di videosorveglianza) la dinamica che ha visto il malvivente avvicinarsi a una persona anziana a bordo di un monopattino elettrico.

La vittima si trovava in via Gorresio, all’incrocio con Corso Potenza: sceso improvvisamente dal veicolo, lo straniero ha scaraventato a terra la vittima e l'ha colpita fino a quando non è riuscito a strappargli dal collo la collana d’oro. Quindi è risalito sul monopattino e ha fatto perdere le proprie tracce.

Il rapinatore è stato intercettato pochi giorni dopo in via Leinì ed è stato fermato dagli agenti. Da successivi approfondimenti si è scoperto che l’uomo, irregolare sul territorio, era già stato colpito da due ordini di espulsione.


 

redazione

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