 / Cronaca

Cronaca | 17 giugno 2026, 16:59

Torre Pellice: vuole a tutti i costi la residenza e minaccia le impiegate dopo aver provato a corromperle

Il ragazzo con problemi psichiatrici e sotto l’effetto dell’alcool è stato allontanato dalla Polizia locale che ha fatto da scudo alle donne. Ha continuato a gettare scompiglio in municipio fino all’arrivo di un connazionale

Torre Pellice: vuole a tutti i costi la residenza e minaccia le impiegate dopo aver provato a corromperle

Vuole la residenza a Torre Pellice nonostante non abbia il permesso di soggiorno e dà in escandescenza, provando a corrompere le impiegate dell’ufficio anagrafe e passando poi alle minacce. È accaduto a fine del mese scorso, ma solo qualche giorno fa, il protagonista di una mattinata di trambusto in municipio, è stato deferito all’autorità giudiziaria.

Nella mattinata del 28 maggio il ventiseienne marocchino che già in passato aveva avuto comportamenti molesti nel palazzo comunale, si è recato all’ufficio anagrafe per presentare la pratica di residenza ma era sprovvisto del permesso di soggiorno poiché, a suo carico, risultava già un preavviso di diniego di rilascio del documento. Quando le impiegate gli hanno chiesto di ripresentarsi una volta che fosse entrato in possesso del documento, però è andato in escandescenza perché voleva comunque concludere la pratica.

Nonostante l’arrivo degli agenti della Polizia locale, il giovane ha provato a corrompere le donne con offerte in denaro, e ha continuato minacciandole e lanciando accuse infondate nei confronti degli agenti. Per più di mezz’ora l’ufficio è rimasto bloccato.

Posizionandosi a scudo a protezione delle impiegate, gli agenti sono riusciti quindi a mettere alla porta il giovane che tuttavia ha continuato a gettare scompiglio sulle scale del municipio, gettando a terra documenti, effetti personali e telefonando alla centrale operativa 112 dei carabinieri per richiedere l’intervento di una pattuglia. Lamentava infatti soprusi e aggressioni nei propri confronti.

La Polizia locale ha poi chiarito la situazione con la centrale operativa, annullando la richiesta di intervento, e ha accertato che il ragazzo aveva problemi psichiatrici ed era sotto l’effetto di bevande alcooliche, sanzionandolo.

Il giovane si è calmato solo con l’arrivo di un amico connazionale, alle cui cure è stato poi affidato. Ciò che ha compiuto in municipio gli è valso la denuncia per minacce e oltraggio a pubblico ufficiale, istigazione alla corruzione e interruzione di pubblico servizio. La sua posizione sul territorio nazionale è al vaglio dell’ufficio immigrazione della Questura di Torino, perché il legale del giovane ha presentato delle memorie in opposizione al preavviso di diniego del rilascio del permesso di soggiorno.

Elisa Rollino

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GIUGNO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium