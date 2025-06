Due feriti in tangenziale: incidente in corso Allamano, direzione Milano. Traffico in tilt e uscita obbligatoria

Ancora un incidente lungo la tangenziale di Torino: due vetture si sono scontrate - per cause e dinamica ancora da accertare da parte delle forze dell'ordine - portando al ferimento di due persone.



Lo schianto si è verificato in direzione Milano all'altezza di corso Allumano: due le persone ferite, affidate alle cure dei medici dell'ospedale di Rivoli in codice giallo. Gravi problemi per il traffico: la tangenziale è stata infatti chiusa in direzione Milano con uscita obbligatoria proprio in corso Allamano. Sul posto gli agenti della polizia stradale per cercare di riportare la situazione alla normalità.