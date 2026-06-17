Grugliasco, inaugurati i nuovi locali dello sportello lavoro nella cittadina del welfare

Sono stati inaugurati mercoledì 17 giugno, presso il Centro Nello Farina della Cittadina del Welfare, i nuovi locali dello Sportello Lavoro del Comune di Grugliasco.

Alla cerimonia hanno partecipato l’Amministrazione comunale, i rappresentanti del Patto Territoriale Zona Ovest di Torino, gli assessori al Lavoro dei Comuni aderenti, le organizzazioni sindacali, le aziende del territorio e numerosi cittadini.

Lo Sportello Lavoro, che nei due anni di sperimentazione ha registrato un afflusso di oltre 100 utenti all’anno, nasce come servizio di prossimità inserito nella rete dei servizi per il lavoro attivi nei principali Comuni del Patto Territoriale, tra cui Grugliasco, Rivoli, Collegno e Venaria Reale. L’obiettivo è offrire un supporto concreto alle persone in cerca di occupazione e a chi, pur lavorando, necessita di orientamento e accompagnamento per migliorare la propria condizione professionale.

I nuovi spazi, più funzionali e accoglienti, sono dotati di postazioni informatiche e di un’area riservata ai colloqui individuali, garantendo un ambiente qualificato e inclusivo per l’erogazione dei servizi.

Lo Sportello opera in stretta collaborazione con i Centri per l’Impiego e con le agenzie formative del territorio, integrando i servizi già esistenti con un percorso personalizzato che considera anche gli aspetti legati al welfare. La sua collocazione all’interno della Cittadina del Welfare rafforza infatti la sinergia con gli altri servizi dedicati alle persone e alle famiglie.

«Lo Sportello Lavoro rappresenta un’opportunità concreta per i cittadini di Grugliasco. Vogliamo offrire un punto di riferimento vicino alle persone, capace di accompagnarle nella ricerca di nuove opportunità professionali e nei momenti di difficoltà lavorativa», dichiara il sindaco Emanuele Gaito.

«Questo servizio è il risultato di un modello che il Patto Territoriale ha sviluppato e consolidato negli anni in diversi Comuni della Zona Ovest, ottenendo risultati significativi e un crescente riconoscimento da parte dei cittadini – spiegano Roberto Montà e Rocco Ballacchino, presidente e direttore del Patto Territoriale –. L’obiettivo è mettere in rete competenze, servizi e opportunità per offrire risposte sempre più efficaci ai bisogni delle persone e del territorio».

L’assessora al Lavoro Roberta Colombo e l’assessore alla Governance Territoriale Luciano Lopedote evidenziano inoltre il valore della collaborazione con le organizzazioni sindacali: «Grazie alla disponibilità di CGIL, CISL e UIL, lo Sportello ospiterà periodicamente momenti di consulenza dedicati ai cittadini che desiderano ricevere informazioni su contratti, diritti e problematiche legate al lavoro. Un supporto particolarmente utile anche per i giovani che si affacciano per la prima volta al mondo del lavoro e desiderano conoscere meglio le tutele previste e le diverse tipologie contrattuali».

Come accedere al servizio

Per consulenze personalizzate e approfondite è possibile prenotare un appuntamento:

Telefono: 011/4013042-000 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12)

E-mail: sportello.citta@comune.grugliasco.to.it

Accesso diretto allo sportello

Per informazioni, orientamento preliminare e prenotazioni:

· Martedì dalle ore 14 alle 16

· Mercoledì dalle ore 9 alle 12