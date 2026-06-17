Festa per i 40 anni del ristorante Zheng Yang, che ha portato la Cina a Torino

Festa per i 40 anni del ristorante Zheng Yang di via Principi d’Acaja 61, a Torino. Guidato da quattro decadi dalla stessa famiglia, dopo il primo ristorante King Hua in corso Racconigi, nel 1986 apre questo locale a pochi passi da piazza Benefica.
Nasce così lo Zheng Yang, dalla passione di Ling King Chou per la cultura e per la buona cucina cinese, attenta alle materie prime usate, fresca, sana, genuina.
Oggi, Silvia, Paola e Piero Ling, proseguono con passione, il cammino intrapreso dal padre. In occasione dei 40 anni, ieri sera durante la festa il sindaco Stefano Lo Russo gli ha consegnato una pergamena.