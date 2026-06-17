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Eventi | 17 giugno 2026, 07:05

Festa per i 40 anni del ristorante Zheng Yang, che ha portato la Cina a Torino

Nato dalla passione di Ling King Chou: ieri il sindaco Lo Russo ha consegnato una pergamena alla famiglia

Festa per i 40 anni del ristorante Zheng Yang, che ha portato la Cina a Torino

Festa per i 40 anni del ristorante Zheng Yang di via Principi d’Acaja 61, a Torino. Guidato da quattro decadi dalla stessa famiglia, dopo il primo ristorante  King Hua in corso Racconigi, nel 1986 apre questo locale a pochi passi da piazza Benefica.

Nasce così lo Zheng Yang, dalla passione di Ling King Chou per la cultura  e per la buona cucina cinese, attenta alle materie prime usate, fresca, sana, genuina.

Oggi, Silvia, Paola e Piero Ling, proseguono con passione, il cammino intrapreso dal padre. In occasione dei 40 anni, ieri sera durante la festa il sindaco Stefano Lo Russo gli ha consegnato una pergamena.

Cinzia Gatti

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