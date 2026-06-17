Punto Verde 2026, tra country e liscio si alza il sipario sulla nuova stagione

L’estate di Santa Rita è pronta a ripartire. Nei prossimi giorni riaprirà, infatti, il Punto Verde di piazza d’Armi, uno degli appuntamenti più longevi dell’estate torinese. Ma l’edizione 2026 porta con sé una novità destinata a cambiare la quotidianità di migliaia di frequentatori: una nuova tensostruttura coperta accanto alla storica pista del liscio.

Una richiesta avanzata negli anni dagli habitué della manifestazione e raccolta dallo storico direttore artistico Piero Ventre, che ha deciso di investire in uno spazio pensato sia per il comfort del pubblico sia per affrontare gli ormai frequenti temporali estivi.

La novità del 2026: una copertura vicino alla pista del liscio

La nuova struttura sorgerà accanto alla pista numero uno. Sarà dotata di panchine e aree di sosta per consentire ai ballerini di riposarsi tra una danza e l’altra, ma soprattutto fungerà da rifugio in caso di pioggia improvvisa.

Un intervento che punta a rendere più confortevole la permanenza del pubblico, sempre numeroso soprattutto nelle ore serali. La tensostruttura rappresenta una delle principali novità degli ultimi anni per una manifestazione che continua a rinnovarsi pur mantenendo intatta la propria identità popolare.

Tre mesi di musica e ballo fino a metà settembre

L’apertura è prevista per la fine della prossima settimana e accompagnerà i torinesi fino a metà settembre. Come da tradizione, il Punto Verde aprirà ogni giorno dalle 15.30 fino alle 23.30 - mezzanotte, con un servizio d’ordine presente per tutta la durata delle attività. Da oltre trent’anni questo angolo di piazza d’Armi rappresenta un punto di riferimento per chi cerca socialità, musica dal vivo e occasioni di aggregazione all'aria aperta.

La pista 1 resta il regno del liscio

Il programma conferma il grande protagonista dell'evento: il liscio. Nella pista numero uno si ballerà tutti i giorni, sia nel pomeriggio sia alla sera, con un calendario che vedrà alternarsi alcuni dei nomi più apprezzati dal pubblico affezionato. Torneranno infatti Mary Mancini, Franco, Sabrina Marengo e Yvonne, tra le interpreti più amate dagli appassionati del genere.

Tango, country e ritmi caraibici nella pista 2

Accanto al liscio non mancheranno gli appuntamenti tematici. Il lunedì sarà dedicato al tango con l’Accademia Tango Club e la musica di Divoj alla consolle, in attesa del secondo Festival del Tango di Moncalieri. Il giovedì, invece, spazio al country con le scuole "The country side" e "Old wild west" che si alterneranno ogni settimana. Nel corso della stagione troveranno posto diverse serate dedicate alle musiche caraibiche e alla disco, con particolare attenzione anche al pubblico più giovane. L’obiettivo resta quello di mantenere il carattere intergenerazionale della manifestazione, capace di mettere insieme appassionati di ballo tradizionale e nuove generazioni.

La domenica dei gruppi emergenti

Uno degli appuntamenti più attesi resta quello della domenica sera. Anche nel 2026 il palco ospiterà, infatti, gruppi musicali e artisti che desiderano esibirsi davanti al pubblico del Punto Verde. Senza dimenticare Gaetano, volto storico della manifestazione e conosciuto in città per le sue apprezzate interpretazioni dedicate a Renato Zero. Un format, insomma, che negli anni ha contribuito a dare visibilità a numerosi musicisti e che continua a registrare grande partecipazione di pubblico. “E che anche quest’anno - racconta Piero Ventre -, non vuole certo essere da meno”.