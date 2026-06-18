Notte bianca in via Di Nanni: negozi aperti fino a mezzanotte tra street food, musica e artigianato

Via Di Nanni si prepara a trasformarsi in un grande percorso pedonale di festa. Venerdì 19 giugno 2026, il tratto compreso tra piazza Sabotino e piazza Adriano ospiterà la notte bianca, con apertura straordinaria dei negozi fino alle ore 24 e un ricco programma di iniziative diffuse lungo l’asse commerciale.

Un appuntamento, con il patrocinio della Circoscrizione 3, che punta a rafforzare il ruolo del commercio di prossimità e a rilanciare la vivibilità del quartiere attraverso eventi, intrattenimento e partecipazione dei residenti.

Un’intera giornata di commercio

L’iniziativa prevede l’apertura straordinaria degli esercizi commerciali fino a tarda sera, con l’obiettivo di incentivare la frequentazione della via e sostenere le attività di vicinato. Un modello ormai consolidato in diverse zone della città, che combina promozione economica e animazione, trasformando le strade in spazi di incontro.

Street food, artigianato e bancarelle

Nel corso della giornata saranno presenti bancarelle e stand espositivi con proposte di artigianato e prodotti locali. Ampio spazio anche allo street food, che accompagnerà i visitatori lungo tutto il percorso della manifestazione.

Il programma include spettacoli e intrattenimento musicale, oltre ad attività e attrazioni dedicate ai più piccoli. L’obiettivo è quello di rendere la via accessibile e attrattiva per tutte le fasce d’età.