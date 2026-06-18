Pozzo Strada, allarme marciapiedi: “Priorità ai percorsi casa-scuola”

Marciapiedi dissestati, percorsi pedonali difficili e un’area ad alta frequentazione scolastica che necessita di interventi di manutenzione e riqualificazione. E' l'appello sull'area Viberti-Pozzo Strada che porta la firma del consigliere del Partito Democratico, Giuseppe Giove.

Un quadrante tra l’Istituto comprensivo Toscanini, la scuola Perotti e la parrocchia San Benedetto, attraversato ogni giorno da studenti, famiglie e anziani, dove - secondo quanto segnalato - alcuni tratti dei marciapiedi presentano condizioni di degrado tali da rendere complesso e potenzialmente rischioso il transito pedonale.

"Le condizioni di alcuni marciapiedi renderebbero necessario un intervento di manutenzione straordinaria, con priorità alle aree limitrofe agli istituti scolastici" così Giove. Tra le richieste figura anche la valutazione di soluzioni temporanee per le situazioni più critiche, in attesa degli interventi strutturali, al fine di garantire maggiore sicurezza agli utenti più fragili.