Via Valsugana, panchine rotte e giochi fuori uso: scoppia il caso del giardino

Panchine danneggiate, giochi per bambini non più utilizzabili e un'area verde che, secondo le segnalazioni, avrebbe progressivamente perso la sua funzionalità. È il quadro emerso in Circoscrizione 3 attorno al giardino di via Valsugana, finito al centro di un'interpellanza del consigliere del Movimento 5 Stelle Valentino Troisi. Il capogruppo pentastellato ha chiesto chiarimenti sullo stato dell'area e sulle intenzioni dell'amministrazione riguardo a manutenzione, sicurezza e riqualificazione di uno spazio pubblico frequentato quotidianamente da famiglie, anziani e bambini.

La denuncia: "Area trascurata e giochi rotti"

Troisi evidenzia una serie di criticità: panchine con assi danneggiate, cestini deteriorati, un elemento ritenuto potenzialmente pericoloso installato su un palo e, soprattutto, un'area giochi impoverita dalla presenza di strutture rotte mai sostituite.

Secondo il consigliere, il giardino avrebbe inoltre perso progressivamente identità e riconoscibilità, anche per l'assenza di una denominazione ufficiale che possa valorizzarlo all'interno del quartiere.

Gli uffici: in arrivo interventi sulle panchine

Dopo un sopralluogo effettuato a inizio giugno, gli uffici tecnici circoscrizionali hanno confermato alcuni interventi già programmati. Nelle prossime settimane verranno sostituite le assi delle panchine ammalorate e alcuni cestini per la raccolta dei rifiuti, operazioni che dovrebbero migliorare almeno in parte la fruibilità dell'area e il suo aspetto complessivo.

Si tratta però di lavori di manutenzione ordinaria che non cambieranno in modo sostanziale il volto del giardino.

Nessuna riqualificazione straordinaria

Sul fronte degli interventi più consistenti, la risposta appare decisamente più prudente. L'Ufficio Tecnico della Circoscrizione ha infatti precisato di non avere in programma opere di manutenzione straordinaria, rimandando eventuali valutazioni al Servizio Verde Centrale del Comune di Torino.

Una posizione che, di fatto, lascia aperta l'incognita sui tempi di una possibile riqualificazione complessiva dell'area.

Stop ai nuovi giochi: mancano le risorse

La notizia che probabilmente deluderà maggiormente le famiglie riguarda però l'area ludica. Nonostante le segnalazioni relative ai giochi danneggiati e non sostituiti, al momento non è prevista l'installazione di nuove attrezzature. La motivazione è legata alle risorse economiche disponibili, considerate insufficienti per intervenire su tutte le criticità presenti nei parchi cittadini.