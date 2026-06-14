Biblioteca Carluccio, riapertura il 1° settembre dopo il restyling Pnrr

Dopo mesi di lavori, la biblioteca civica Luigi Carluccio di via Monte Ortigara si prepara a tornare al centro della vita culturale del quartiere Pozzo Strada. La riapertura al pubblico è fissata per martedì 1° settembre 2026, data che segnerà la conclusione degli interventi di riqualificazione realizzati nell'ambito del programma "Torino Cambia - Le Biblioteche", finanziato attraverso le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Un investimento sulla cultura di quartiere

La riqualificazione della struttura rientra nel più ampio piano di rinnovamento delle biblioteche civiche torinesi promosso dall'amministrazione comunale. Un progetto che punta non soltanto a migliorare gli edifici, ma anche a rafforzare il ruolo delle biblioteche come luoghi di aggregazione, inclusione e partecipazione.

Grazie ai lavori effettuati, la Carluccio potrà contare su ambienti ampliati e riorganizzati, pensati per accogliere studenti, famiglie, lettori e associazioni del territorio.

Spazi più ampi e servizi rinnovati

La nuova configurazione della biblioteca offrirà maggiori opportunità per lo studio, la lettura e le attività culturali. I locali saranno più funzionali e accessibili, con aree progettate per favorire incontri, iniziative pubbliche e momenti di socializzazione.

Un intervento che mira a rendere la struttura un punto di riferimento ancora più forte per il quartiere, in una fase in cui gli spazi pubblici dedicati alla cultura assumono un ruolo sempre più importante nella vita dei cittadini.

Estate con il Punto Carluccio+

In attesa della riapertura ufficiale, i servizi bibliotecari non si fermano. Per tutta l'estate resterà infatti attivo il Punto Carluccio+, ospitato negli spazi della Circoscrizione 3, che garantirà continuità alle attività e all'assistenza agli utenti. Il servizio seguirà il calendario estivo delle Biblioteche civiche torinesi, comprese le consuete giornate di chiusura previste nel periodo estivo.