Basket Torino, cambio di proprietà: il 100% delle quote passa a Bruno Palombella

Reale Mutua Basket Torino annuncia la conclusione dell’operazione di cessione del 100% delle quote societarie a Bruno Palombella, imprenditore torinese. L’operazione segna un passaggio rilevante nel percorso di sviluppo della società e conferma la volontà condivisa di garantire stabilità, continuità e radicamento territoriale del progetto sportivo.

La nuova proprietà assicura che Basket Torino continuerà a rappresentare la città di Torino, proseguendo il lavoro svolto negli anni e valorizzando il patrimonio sportivo e organizzativo costruito dal Club. Il presidente uscente David Avino e il suo staff supporteranno la fase di transizione, garantendo la piena continuità delle attività societarie e sportive. In questo contesto, si conferma che lo staff del Club è da tempo al lavoro sulle attività di scouting per la costruzione del nuovo roster e sul completamento delle procedure necessarie alla regolare iscrizione al prossimo campionato, assicurando così la prosecuzione di tutte le attività operative senza interruzioni.

“Quella che ho compiuto è stata, ancora una volta, una scelta dettata dall’attenzione verso il territorio - così Avino -, come già accaduto cinque anni fa. Ho sempre considerato prioritario garantire la permanenza della società a Torino. L’opportunità di cedere le attività sportive a favore di un’altra città avrebbe consentito di ottenere condizioni economiche più vantaggiose, ma preservare il legame della società con Torino rappresenta per me un valore ben superiore a qualsiasi beneficio esclusivamente finanziario. Una decisione coerente con la volontà che ha sempre guidato il mio percorso: restituire valore al territorio e contribuire alla sua crescita. In questi cinque anni ho investito personalmente ingenti risorse economiche, oltre a energie, tempo e passione al fine di garantire la crescita e l’ambizione del progetto Reale Mutua Basket Torino. Un impegno importante, affrontato con rigore e senso di responsabilità verso la città, i tifosi e tutti coloro che hanno creduto, assieme a me, in questo percorso. La riservatezza mantenuta durante questo periodo è stata un elemento imprescindibile per garantire il corretto svolgimento dell’operazione e tutelare tutte le persone e le realtà coinvolte. Per questo motivo ho scelto di non condividere informazioni preliminari prima della conclusione dell’accordo. Qualsiasi diversa modalità di comunicazione avrebbe potuto compromettere il buon esito dell’operazione, generando incertezze e instabilità, in particolare attorno a Basket Torino. Sono rimasto sorpreso dall’ampia attenzione mediatica che ha accompagnato questo passaggio e dalla diffusione di informazioni spesso inaccurate, attraverso organi di stampa e social media, che in alcuni casi hanno rischiato di ostacolare il raggiungimento dell’obiettivo finale. Al tempo stesso, tali dinamiche hanno contribuito ad alimentare tensioni e incomprensioni tra i tifosi, che non giovano al clima necessario per sostenere la squadra. Mi ha inoltre colpito osservare come alcuni soggetti abbiano scelto di intervenire pubblicamente su questa vicenda, manifestando un interesse che avrei accolto con favore quando il Club affrontava sfide particolarmente impegnative. Avrei apprezzato la stessa attenzione e lo stesso coinvolgimento istituzionale negli anni passati, nei momenti più complessi del percorso di crescita della società. Spero che questo interesse rappresenti un nuovo punto di partenza per il futuro del Club. Un ringraziamento speciale va a Reale Mutua, che in questi anni ha rappresentato molto più di un semplice main sponsor: un partner solido, presente e affidabile, capace di accompagnare e sostenere la società e la squadra in ogni fase del percorso".

“Si apre ufficialmente un nuovo capitolo nella storia della pallacanestro nella nostra città, che preserverà la continuità e il legame col territorio - così l'assessore allo Sport della Città di Torino, Domenico Carretta -. Ringraziamo la dirigenza uscente per il lavoro svolto in questi anni e in particolare per la disponibilità dimostrata nel voler garantire la continuità e il radicamento territoriale di una storia sportiva fatta di passione, sacrifici e senso di appartenenza e diamo il benvenuto alla nuova dirigenza. Questa notizia arriva a pochissimi giorni di distanza dalla conferma a Torino della quinta edizione consecutiva della Final Eight di Coppa Italia, dimostrazione di quanto il basket sia centrale e strategico per la nostra città. Come amministrazione continueremo a supportare il mondo cestistico torinese affinché possa continuare a svilupparsi e consolidarsi, raggiungendo i palcoscenici che ha dimostrato di meritare”.