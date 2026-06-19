A Grugliasco c'è ancora tempo per "Dona un albero 2026"

Una Magnolia denudata yulan, un Quercus ilex e un Cercidiphyllum japonicum. Sono i nuovi esemplari che hanno trovato spazio all’interno del Parco Culturale Le Serre, a Grugliasco, grazie a "Dona un albero 2026". Nei giorni scorsi si è svolta la cerimonia di inaugurazione delle nuove piantumazioni, alla quale sono stati invitati anche i donatori e le donatrici delle passate edizioni del progetto.

«Dal 2023, anno in cui abbiamo inaugurato “Dona un albero“, abbiamo piantato 22 nuovi esemplari – sottolinea Marco Cucchietti, Direttore della Società Le Serre, promotrice dell’iniziativa insieme al Comune di Grugliasco - Per noi è un grandissimo risultato. Dietro a ogni donazione c’è una storia che parla di ricordi, di amore e di rispetto per l’ambiente. Non potevamo chiedere di più».

Anche in questa edizione del progetto gli esemplari da piantumare sono stati selezionati per le loro qualità ambientali e ornamentali grazie all’aiuto dell’agronoma Laura Tamburelli, che da anni collabora con la Società Le Serre nella gestione del verde all’interno del Parco Culturale Le Serre. Sono state le sue attente descrizioni, insieme all’accompagnamento musicale dell'Associazione Musica Insieme APS, a impreziosire la presentazione delle emozionanti storie di donazione.

«Ci sono iniziative che toccano l'anima e “Dona un albero“ è una di queste – commenta Raffaele Bianco, Assessore alla Transizione Ecologica, alla Viabilità, all'Innovazione e alla Sicurezza del Comune di Grugliasco - Per me ha un valore immenso: ci insegna a tessere un filo invisibile tra la storia delle persone e le radici della Terra. Non esiste modo più puro, più dolce e più eterno di ricordare chi amiamo se non donando la vita. Piantare un albero significa trasformare il ricordo in un respiro che continua».

L'edizione 2026 del progetto non si è ancora conclusa. Per chi è interessato, sono ancora disponibili tre alberi da poter donare e piantumare all’interno del Parco Culturale Le Serre: un Quercus ilex, una Hamamelis Virginiana e un Curnus controversa. Tutti i partecipanti saranno simbolicamente ringraziati con l’invio di un attestato di donazione e la stampa di una targhetta che verrà apposta sull’albero dopo la messa a dimora.

«Ogni nuovo albero è una ricchezza per l'intera comunità e, anche per questo, nelle prossime settimane abbiamo pensato di posizionare nel parco alcuni annaffiatoi che potranno essere utilizzati da tutti per contribuire a bagnare il verde – conclude Cucchietti - Si tratta di un piccolo gesto di attenzione e senso civico che non sostituisce le attività di cura e manutenzione già svolte, ma vuole offrire a ognuno la possibilità di partecipare concretamente alla tutela di questo bene comune, soprattutto in vista della prossima estate».

Aderire al progetto "Dona un albero 2026" è molto semplice. Per maggiori informazioni si può consultare la sezione “Gare e bandi” del sito https://www.leserre.org/