Torna “La Notte delle Stelle”: Rivoli riaccende lo show più atteso dell’anno

Dopo il grande successo della prima edizione e la nascita della Via delle Stelle, sabato 4 luglio 2026 torna nel suggestivo Piazzale Mafalda di Savoia, ai piedi del Castello di Rivoli, “La Notte delle Stelle”, l’evento gratuito che unisce spettacolo, musica, comicità e solidarietà in una serata pensata per tutta la città.

L’appuntamento è fissato per le ore 21.15, con un pre-show che avrà inizio alle ore 20.30. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

A guidare il pubblico saranno ancora una volta l’energia travolgente di Juliana Moreira e il talento camaleontico di Claudio Lauretta, coppia ormai simbolo dell’evento, pronta a regalare ritmo, emozioni e divertimento nel corso della serata.

Sul palco saliranno ospiti amatissimi dal grande pubblico: il mago della comicità e dell’illusionismo Raul Cremona, i cantanti LDA e AKA7even, il trasformista e imitatore Alessandro Mezzancella, l’inviata de Le Iene Veronica Ruggeri, il duo social Dada e Marcolino, il content creator Lorenz Simonetti e Diego Casale. Un cast eterogeneo, capace di alternare musica, comicità e intrattenimento e di coinvolgere pubblici di tutte le età.

Anche quest’anno sarà presente Radio 105, con la musica di DJ Roby Giordana, il vocalist Dario Micolani e i gadget ufficiali dell’emittente, pronti ad animare la piazza e a far cantare il pubblico.

La serata sarà anticipata da un grande pre-show che prenderà il via un’ora prima dell’inizio ufficiale dell’evento. Sul palco si alterneranno Simone Bernini e la sua band, introdotti da Edoardo Mecca, insieme a Shinhai Ventura e alla mamma, per un momento di intrattenimento dedicato al pubblico già presente in piazza.

“La Notte delle Stelle” conferma anche per il 2026 la sua anima solidale. L’intero evento sarà infatti dedicato a sostenere l’associazione Insuperabili, realtà che ogni giorno promuove sport, inclusione e opportunità per ragazzi con disabilità attraverso i valori del calcio e della condivisione.

Dopo la nascita, lo scorso anno, della “Via delle Stelle” – il percorso simbolico inaugurato con le prime mattonelle firmate dagli ospiti dell’evento – anche questa edizione proseguirà il progetto destinato a crescere nel tempo e a diventare un segno distintivo della città. Nuove firme andranno ad arricchire questa speciale Walk of Fame rivolese, un modo per celebrare il talento e costruire, anno dopo anno, una memoria condivisa fatta di arte, spettacolo e legami con il territorio.

«La Notte delle Stelle torna dopo il grande successo della prima edizione e si inserisce in un percorso che sta rendendo Rivoli una città sempre più viva, attrattiva e capace di offrire occasioni di qualità a cittadini e visitatori. Dopo settimane intense di cultura e partecipazione con Sguardi Live, questo appuntamento rappresenta un nuovo momento di incontro e condivisione per tutta la comunità. - afferma il Sindaco Alessandro Errigo - La partecipazione straordinaria dello scorso anno ci ha confermato che stiamo andando nella direzione giusta. E la Via delle Stelle, destinata ad arricchirsi nel tempo, è il simbolo concreto di questo percorso: un modo per valorizzare il talento, custodire la memoria di grandi ospiti e rafforzare l'identità culturale della nostra città.

Il 4 luglio siamo certi che il pubblico saprà regalarci lo stesso entusiasmo che ha reso speciale la prima edizione. Vi aspettiamo.»



“Un grande spettacolo di intrattenimento che lascia spazio anche a tematiche inclusive/sociali e che conferma la collaborazione con i Soci del nostro Consorzio. - sottolinea Simona Pravato, direttrice di TurismOvest - La prestigiosa location aggiunge fascino e opportunità di visita al Castello e alla parte storica della città.”

«Siamo estremamente felici di riportare a Rivoli un evento che lo scorso anno ha regalato emozioni straordinarie a migliaia di persone.» - spiegano gli organizzatori di Ferrafilm - «La Notte delle Stelle è molto più di uno spettacolo: è un’occasione per riunire la città, vivere insieme una serata unica e sostenere una causa importante. Anche quest’anno abbiamo lavorato per costruire un appuntamento capace di sorprendere il pubblico e siamo certi che Rivoli saprà rispondere con lo stesso entusiasmo che ha reso speciale la prima edizione.

La Notte delle Stelle sta crescendo insieme alla città: vogliamo che diventi un appuntamento fisso dell’estate, capace di lasciare ogni anno un ricordo, un’emozione e un segno concreto attraverso la Via delle Stelle. Rivoli ha dimostrato di amare questo evento e noi siamo pronti a stupirla ancora».

L’evento è organizzato dalla Città di Rivoli, con TurismOvest e Ferrafilm.