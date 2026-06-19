Grazie al PNRR a Rivalta rinasce il Castello degli Orsini

Il passato si fa spazio nel futuro a Rivalta di Torino, dove la consigliera della Città metropolitana di Torino Sonia Cambursano e il sindaco Sergio Muro hanno effettuato un sopralluogo istituzionale per verificare l’esito degli interventi realizzati presso il Castello degli Orsini, finanziati nell’ambito dei Piani Urbani Integrati del PNRR con uno stanziamento di 1.75 milioni di euro.

L'investimento ha consentito il recupero di una parte del prestigioso complesso storico rivaltese, restituendo ufficialmente alla cittadinanza nuovi spazi destinati ad attività culturali, sociali e aggregative. Si tratta di un intervento strategico che non solo valorizza il ricco patrimonio architettonico del territorio, ma crea al contempo nuove opportunità di incontro, partecipazione e fruizione pubblica.

"Il recupero del Castello degli Orsini rappresenta un esempio concreto di rigenerazione urbana: un bene storico che torna a vivere come spazio aperto alla comunità" ha commentato la consigliera metropolitana Sonia Cambursano, sottolineando l'importanza della sinergia tra gli enti per la messa a terra dei fondi europei.