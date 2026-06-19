Le Terrazze Acaja di Pinerolo ‘si parlano’: inaugurate per gli eventi estivi

Le tre terrazze sono collegate e un cortiletto mette in comunicazione la Casa del Senato con quella più alta. Stamattina sono state inaugurate le ‘Terrazze Acaja’ dopo i lavori di riqualificazione (il dettaglio in questo videoservizio). Il sindaco Luca Salvai ha ricordato come lo spunto sia arrivato dal Bilancio partecipativo: in un’edizione precedente era stato candidato un progetto, che non aveva vinto, ma che il Comune aveva preso in considerazione.

A fine mattinata, Maurizio Trombotto di Italia Nostra ha riepilogato la storia di via Principi d’Acaja, frutto di un’evoluzione urbanistica: la demolizione di abitazioni, per arrivare ai terrazzamenti, sono iniziate nel 1904, ma “il più grande abbattimento si verificò nel 1953, quando ne furono demolite 19”.

Una mostra nella chiesa di Sant’Agostino racconterà le trasformazioni della via nel Novecento. Sarà visitabile domenica 21 dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 18. In quegli orari Italia Nostra garantirà anche l’apertura della Casa del Senato, dove c’è l’allestimento dei reperti romani trovati nella necropoli della ‘Doma Rossa’.

Domani intanto si terrà una seconda inaugurazione, alle 18, a Costagrande: l’area picnic è gemella della riqualificazione delle Terrazze, perché è stata finanziata con lo stesso fondo Pnrr di 245.000 euro complessivi.