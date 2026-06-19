Tutti in acqua: dopo i lavori, riapre finalmente la piscina Colletta

Tutti in acqua: dopo i lavori di riqualificazione riapre al pubblico la piscina Colletta. Il taglio del nastro oggi pomeriggio, alla presenza del sindaco Stefano Lo Russo, dell’assessore allo Sport Mimmo Carretta e del presidente della Circoscrizione 7 Luca Deri.

Lavori per oltre 2 mln

La riapertura segna la conclusione dei lavori di manutenzione straordinaria realizzati con fondi Pnrr, per un investimento complessivo di circa 2 milioni e 280mila euro. I lavori alla piscina Colletta hanno riguardato il completo rifacimento della piscina esterna e di parte della spiaggia, oltre alla razionalizzazione dei componenti tecnici dell'impianto.

Gli interventi realizzati

All’interno della struttura sono stati inoltre realizzati interventi di ammodernamento della piscina coperta da 25 metri, con la sostituzione del rivestimento in piastrelle della vasca, la riqualificazione degli spogliatoi, dei servizi igienici e delle docce, il rinnovo dell’impiantistica idraulica e della rete di scarico e l’aggiornamento dei sistemi tecnologici per il trattamento delleacque, compresa la realizzazione di una nuova vasca di compenso.

I commenti

"Oggi - ha commentato l’assessore Carretta - riconsegnamo un impianto storico completamente rinnovato e completiamo il quadro delle piscine estive aperte in tutta la città per la stagione estiva".

La piscina esterna di 50 metri dispone di un ampio solarium e di un’area verde di circa 2 ettari; l’impianto è pienamente accessibile, non ha barriere architettoniche ed è dotato di una sedia elevatrice che consente l’ingresso in acqua alle persone con difficoltà motorie. Durante gli orari di apertura sarà inoltre attivo il servizio bar, mentre l’assistenza ai bagnanti sarà garantita da US-Acli.

“L'apertura della vasca estiva da 50 metri della piscina Colletta è un traguardo importante – hanno commentato il presidente Luca Deri e i coordinatori Ferdinando D'Apice e Silvio Sabatino - Grazie ai fondi PNRR abbiamo deciso di investire sugli impianti sportivi di base per consentire alla cittadinanza di praticare sport in impianti funzionali e moderni”.

Una riqualificazione che si inserisce, come ha ricordato il sindaco Lo Russo, in un piano di interventi fatti sulla città grazie ai fondi europei. "Abbiamo lavorato dalla sistemazione dell'altalena nel parco - ha detto il primo cittadino - sino alla metro 2, piazza Baldissera e la Biblioteca Civica Centrale. Abbiamo gestito centinaia di cantieri in questi anni e li abbiamo chiusi, perché Torino potesse credere nel suo presente ma soprattutto nel suo futuro".

Gli orari di apertura

L'impianto di via Ragazzoni 5 sarà aperto al pubblico da domani, sabato 20 giugno. Dal lunedì a venerdì l’impianto sarà aperto dalle 13 alle 18, il sabato e nei giorni festivi dalle 11 alle 18; le mattine nei giorni feriali la piscina sarà aperta esclusivamente per le attività dell'Estate Ragazzi.

Ogni giorno, dalle 16 alle 18, le ragazze e i ragazzi in possesso della Torino Sport Card potranno accedere gratuitamente all’impianto, previa prenotazione sul sito dedicato. Per loro sarà riservata una delle sei corsie della vasca, con la presenza di un istruttore di nuoto dedicato.