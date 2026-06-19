Torino festeggia San Giovanni al ritmo del Coachella: mini-concerti sui balconi di piazza Vittorio

Torino si prepara a celebrare San Giovanni con quattro giorni di festa che intrecceranno tradizione, musica ed i tradizionali fuochi d'artificio che avranno come colonna sonora tutte canzoni dedicate al capoluogo.

Luci d'Artista accese

Tra le novità di quest'anno, dal 21 al 24 giugno, è prevista l'accensione straordinaria delle undici installazioni permanenti di Luci d'Artista dalle 22 all'una. Inoltre - il giorno del Santo Patrono - GAM, MAO e Palazzo Madama saranno regolarmente aperti al pubblico dalle 10 alle 18. "I visitatori - ha spiegato l'assessore alla Cultura Rosanna Purchia - potranno accedere ai nostri tre musei civici con biglietto a tariffa ridotta".

Campane in festa

I festeggiamenti prenderanno il via domani, con le campane del Santuario della Consolata che alle 12 suoneranno a festa. Alle 16 in piazza Palazzo di Città ci sarà Note a colori o al San Giovanni, musica e danze con gruppi storici in abiti d'epoca. Alle 18.30 l'ingresso principale del Monumentale ospiterà il concerto sinfonico dell'Orchestra Melos Filarmonica e del Trio Johannes.

Il PalaTazzoli aprirà gratuitamente le porte al pubblico con l'iniziativa Sul ghiaccio per San Giovanni. Domenica 21, oltre al 39° Majorettes Meeting e al "concerto della Pace", alla Galleria d'Arte Moderna ci sarà la 3° edizione del Summer Solstice. Dalle 18.30 alle 23 l'evento, dal tema "Luce e Suono", vedrà tre performance di Nina Baietta, Luciano Chessa ed Enrico Malatesta.

Corteo storico e Farò

Il 23 giugno, dalle 18.30 alle 22, avrà luogo il tradizionale corteo storico lungo le vie del centro che prenderà il via dai Giardini Cavour per concludersi in piazza Castello. Qua ci sarà l'evento "Torino: ieri, oggi e domani", un racconto che accompagnerà i partecipanti attraverso anche la musica di Dj Fede.

La serata culminerà con l'accensione del Farò che, secondo la leggenda, vuole che la direzione di caduta della sagoma del toro posto in cima segni l'anno che si aprirà come propizio o meno per la città.

La giornata del Santo Patrono si aprirà alle 9.30 con la sfilata di auto storiche con partenza da piazza Vittorio e arrivo al Duomo: tra le 9.30 e le 20 in tutta la città risuoneranno i rintocchi della rassegna. Previsti poi attività sportive all'aperto, dal torneo di beach volley fino alle 22 la tradizionale fiaccolata sul fiume.

Alle 15.30 la Basilica di Superga ospiterà la tradizionale Suonata, mentre alle 16.30 la sfilata di auto storiche con Gianduia e Giacometta.

Fuochi d'artificio in piazza Vittorio

Il palcoscenico della serata, come da tradizione, sarà piazza Vittorio. I varchi saranno aperti dalle 18.30 e non ci sarà bisogno di registrazione. La capienza complessiva sarà di 47mila persone, 37mila in piazza Vittorio e 10mila su corso Cairoli.

Tra le novità, dalle 19 piazza Vittorio Veneto si trasformerà in un grande palcoscenico urbano a cielo aperto grazie a Vertical Stage Block Party, il format nato a Torino nel 2010. Quattro balconi collocati un punti diversi ospiteranno dei mini-concerti.

Ad aprire la serata saranno Angie Backtomono, di e selector che intreccia afrobeat, latin e sonorità da tutto il mondo e Ciao. Discoteca Italiana. A seguire arriverà Mista P. La serata culminerà con la performance di Walshy Fire, storico membro e MC dei Major Lazer, che si sono esibiti al Coachella, uno dei festival musicali più famosi al mondo nel deserto del Colorado.

La condizione della serata sarà affidata all'attrice ed autrice torinese Manuela Grippi e al divulgatore Federico Sacchi Musicteller, con la partecipazione del content creator Davide D'Urso.

La Festa di San Giovanni si concluderà con lo spettacolo pirotecnico alle 23 in piazza Vittorio. Un racconto, con 26 quadri pirotecnici, che omaggerà Torino. La selezione musicale è affidata al cantautore Krano, vincitore del David di Donatello 2026 per la miglior canzone originale per il film "Le città di pianura".

Per i fuochi ci saranno due omaggi speciali alla città: il tema de "La donna della domenica" di Ennio Morricone, legato all'immaginario cinematografico del capoluogo e "Torino" di Antonello Venditti. Data l'ondata di caldo di questi giorni, i commercianti del centro sono stati invitati a fare scorte d'acqua. Per assistere le persone ci sarà sempre la Croce Rossa.

"San Giovanni - ha concluso l'assessore ai Grandi Eventi Mimmo Carretta - è una festa particolare in cui la città costruisce la propria identità. Ogni anno aggiungiamo un tassello, poi abbiamo piazza Vittorio che è un luogo unico" .