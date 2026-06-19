Sabato e domenica a Stupinigi saranno 'I giorni di Margherita'

Lo Strascico Reale della Regina Margherita, i rievocatori negli Appartamenti Reali e i percorsi dedicati alla sovrana trasformano Stupinigi in un viaggio nel primo Novecento. Sabato 20 e domenica 21 giugno la Palazzina di Caccia dedica a Margherita di Savoia, nell'anno delle celebrazioni per il centenario della scomparsa della 'Regina Influencer', un fine settimana di iniziative che intreccia storia, costume e memoria nel segno del rapporto che la legò alla residenza sabauda del Comune di Nichelino.

L’appuntamento coincide con l’anniversario del suo arrivo a Stupinigi nel giugno del 1901. Una ricorrenza che offre l’occasione per riportare al centro una figura profondamente legata alla Palazzina, dove soggiornò a lungo e che contribuì a trasformare in una delle sue dimore più amate.

La novità dello Strascico Reale di Margherita

Cuore dell’iniziativa sarà l’esposizione, per la prima volta al pubblico, dello Strascico Reale della Regina Margherita, proveniente dalla Collezione Datrino del Castello di Torre Canavese. Il prezioso manto, indossato dalla sovrana in occasione di una visita ufficiale in Vaticano e realizzato dalle maestranze torinesi al servizio della Casa Reale nei primi anni del Novecento, sarà presentato nel Salone Centrale della Palazzina. Lungo quattro metri e riccamente decorato con seta dorata, damasco, fili d’argento e il caratteristico nodo Savoia lungo il bordo di passamaneria, rappresenta una testimonianza dell’arte tessile e della cultura di corte dell’epoca.

Per l’occasione, sabato 20 giugno, Poste Italiane attiverà un servizio filatelico temporaneo con bollo speciale recante la dicitura “Centenario scomparsa Regina Margherita di Savoia”. Dalle 10 alle 16 i visitatori e i collezionisti potranno far timbrare con l’annullo commemorativo le proprie corrispondenze nella postazione allestita nella Palazzina e, in seguito, il bollo confluirà nella collezione storico-postale del Museo Storico della Comunicazione di Roma. Nell'occasione, ispirata alla personalità di Margherita, sarà presentata anche una nuova fragranza.

Rievocazioni storiche e passeggiate in carrozza

Per tutta la durata del fine settimana gli ambienti della residenza saranno animati dalle rievocazioni storiche curate dall'associazione Le Vie del Tempo con i rievocatori provenienti da altre regioni d’Italia e dalla Francia. Negli Appartamenti Reali e nel giardino storico i visitatori potranno immergersi nella vita di corte dei primi del Novecento attraverso allestimenti, documenti e personaggi in abiti d’epoca. Nell’Appartamento del Re, il percorso La corte di inizio Novecento mette in dialogo le architetture rococò e la moda della Belle Époque nello studio privato della marchesa Paola Pes di Villamarina, prima dama di compagnia della Regina Margherita. Saranno esposti abiti originali dal 1890 ai primi del ‘900, provenienti dalle Collezioni Times Travel Italia, insieme a documenti storici e lettere d’epoca che la nobildonna scrisse di proprio pugno da Stupinigi durante i suoi soggiorni.

Nell’Appartamento della Regina, I Menù di Margherita offre uno sguardo sulla dimensione più privata e conviviale della corte sabauda per scoprire il cerimoniale della tavola e le abitudini gastronomiche della sovrana. L’anticamera dell’appartamento si trasforma in uno spazio di accoglienza e rappresentanza attraverso la ricostruzione della tavola reale, ispirata alle fotografie d’inizio Novecento della sala da pranzo della Regina nell’Appartamento di Levante. L’allestimento prende spunto dal menù preparato in occasione del battesimo di Aimone di Savoia e della cresima di Umberto Maria, Conte di Salemi del 3 dicembre 1900, e si arricchisce di giornali d’epoca e menù originali dei banchetti reali. Nei giardini, infine, Scene di vita quotidiana rievoca l’atmosfera dei pomeriggi di svago e delle passeggiate all’aria aperta nel giardino storico, tra racconti, aneddoti e incontri.

Il programma comprende inoltre passeggiate in carrozza nel giardino storico “La promenade de la Reine”: tour di 30 minuti a bordo delle carrozze Landau, con Gli Amici di Pegasus, a sostegno della Fondazione Ospedale Regina Margherita di Torino e di Casa Breast dell'Ospedale Cottolengo.

Per le famiglie il laboratorio “Margherita, che Pizza!” è un’attività creativa, in collaborazione con Customflexo, che prende spunto da uno degli episodi più celebri legati alla sovrana: la nascita della pizza Margherita, dedicata alla Regina nel 1889 dal pizzaiolo Raffaele Esposito. Attraverso giochi, racconti e attività manuali, i partecipanti potranno scoprire il legame tra Margherita di Savoia e il piatto simbolo della cucina italiana, realizzando uno speciale packaging celebrativo ispirato all’iniziativa.

Visite guidate e percorsi espositivi dedicati

Completano la due giorni i percorsi espositivi dedicati alla sovrana. Tra questi, Le Stanze di Margherita, un itinerario nell’appartamento di Levante che approfondisce il suo rapporto con Stupinigi, e la mostra Sulle Strade della Regina, nella Citroniera di Ponente, dedicata all’evoluzione dei mezzi di trasporto ai tempi di Margherita di Savoia attraverso il confronto tra automobili storiche e carrozze ottocentesche.

Sarà inoltre possibile visitare l’esposizione Giacomo Puccini: musica, cinema e storia, inaugurata nella Galleria di Levante nell’ambito delle celebrazioni del centenario. La mostra racconta il legame tra la Regina Margherita e il compositore attraverso gli abiti originali realizzati per il film Puccini di Carmine Gallone del 1953 e materiali provenienti dall'Archivio Luigi Rovere.