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Cronaca | 19 giugno 2026, 10:53

Investita all'interno del deposito Gtt di corso Novara, donna di 45 anni in codice rosso al Giovanni Bosco

La signora ha riportato diverse fratture ed è stata subito soccorsa dal personale del 118 di Azienda Zero

Lo stabilimento Gtt di corso Novara

Lo stabilimento Gtt di corso Novara

Incidente questa mattina presso il deposito Gtt di corso Novara 122: per cause e dinamica ancora da accertare, infatti, una donna di 45 anni è stata investita da un mezzo che si stava muovendo all'interno dell'area.

Subito è scattato l'allarme e sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 di Azienda Zero. La paziente, che ha riportato diverse fratture,  è stata subito stabilizzata. Quindi  è stata trasportata in ambulanza all'ospedale Giovanni Bosco in codice rosso.

redazione

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