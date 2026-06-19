Investita all'interno del deposito Gtt di corso Novara, donna di 45 anni in codice rosso al Giovanni Bosco

Incidente questa mattina presso il deposito Gtt di corso Novara 122: per cause e dinamica ancora da accertare, infatti, una donna di 45 anni è stata investita da un mezzo che si stava muovendo all'interno dell'area.



Subito è scattato l'allarme e sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 di Azienda Zero. La paziente, che ha riportato diverse fratture, è stata subito stabilizzata. Quindi è stata trasportata in ambulanza all'ospedale Giovanni Bosco in codice rosso.