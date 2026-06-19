“Servono più controlli”: l’allarme dei commercianti di Luserna San Giovanni

Hanno raccolto in pochi giorni quasi cinquanta firme per la lettera con cui chiedono una maggiore presenza sul territorio di pattuglie di Polizia locale e Carabinieri. I commercianti di Luserna San Giovanni hanno messo nero su bianco il disagio e la paura che provano in questo periodo per il ripetersi di comportamenti aggressivi in paese compiuti da uomini in stato dia alterazione. “Qualche tempo è toccato a me: verso le sei del mattino due ragazzi in evidente stato di alterazione hanno provato entrare in negozio. Magari non avrebbero fatto nulla di grave, ma ormai siamo tesi” racconta Patrizia Ravera che ha la panetteria in via Gianavello. Le aggressioni questa settimana hanno coinvolto anche il municipio, dove un uomo con un bastone in mano è entrato minacciando le persone.

È stata Ravera a raccogliere le firme dei colleghi e a consegnare la lettera ieri (giovedì 18 giugno) in Comune: “Siamo preoccupati, ma credo lo sia anche tutta la popolazione. Abbiamo bisogno di più controlli. Siamo un paese piccolo: possibile che non si possa trovare una soluzione?”.

“Conosciamo i problemi, anche gravi, che hanno i commercianti: qualche giorno fa nel bar di Luserna alta, ad esempio, un uomo è entrato con un coltello – racconta il sindaco di Luserna San Giovanni, Duilio Canale –. Tuttavia come ente abbiamo pochissimi strumenti per assicurare l’ordine pubblico”.

Il comandante della Polizia locale, Massimo Chiarbonello, conferma che l’organico attuale non permette di svolgere più controlli sul territorio: “E lo dico con sommo rammarico: con le forze di cui dispongo attualmente non posso aumentare il servizio esterno”.

Il sindaco aggiunge che proverà a interpellare i Carabinieri: “Sentirò la compagnia di Pinerolo e il comando di Torino per chiedere una maggiore collaborazione”.