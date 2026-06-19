Medita di buttarsi dal terzo piano, ma viene salvato dai carabinieri di Moncalieri

Momenti di paura nella mattina di oggi, venerdì 19 giugno, a Moncalieri. L’allarme è scattato dopo che una chiamata al numero unico delle emergenze 112 segnalava una situazione di grave pericolo in una palazzina di corso Trieste.

65enne minaccia di buttarsi dal terzo piano

Un uomo di 65 anni, visibilmente provato e in stato di forte agitazione, si era portato sul balcone del proprio appartamento al terzo piano, sedendosi sulla ringhiera con le gambe nel vuoto e minacciando di compiere un gesto estremo.

Determinante l’intervento dei carabinieri di Moncalieri, arrivati rapidamente sul posto. I militari sono riusciti a instaurare un dialogo con l’uomo e a metterlo in sicurezza, evitando conseguenze tragiche. E per i residenti del quartiere Borgo San Pietro è finita l'ansia.

Trasportato poi all'ospedale Santa Croce

Successivamente il 65enne è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118, che lo ha trasportato all’ospedale Santa Croce per gli accertamenti necessari.