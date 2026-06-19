Mirafiori Sud, via Negarville paralizzata dai camper: “Nessuna soluzione dopo mesi di segnalazioni”

Da oltre due mesi una strada di Mirafiori Sud è diventata, di fatto, un caso di viabilità sospesa. In via Negarville, all’altezza del civico 31, la presenza continuativa di camper e furgoni parcheggiati in doppia fila ha progressivamente ridotto la carreggiata a un passaggio a senso unico alternato, con pesanti ripercussioni sulla circolazione.

Una situazione segnalata più volte al Comune di Torino a partire dallo scorso 7 maggio, ma che - secondo residenti e attività commerciali della zona - non avrebbe ancora trovato soluzione.

La segnalazione dei cittadini

Le prime denunce arrivano direttamente dai residenti, che da settimane raccontano difficoltà quotidiane negli spostamenti, rallentamenti e criticità soprattutto nelle ore di punta.

Via Negarville, strada a doppio senso di marcia, risulterebbe oggi ridotta in più tratti a una corsia unica di fatto, con la necessità per gli automobilisti di procedere a senso alternato per superare il tratto occupato dai mezzi in sosta. Un disagio che, secondo il quartiere, si riflette anche sulle attività commerciali e sulla vivibilità complessiva dell’area.

Le segnalazioni in Circoscrizione

A raccogliere le criticità è il consigliere della Circoscrizione 2 Alessandro Nucera, che parla di una situazione ormai cronica e di una serie di segnalazioni ripetute nel tempo senza riscontri risolutivi. “È la terza segnalazione che inviamo - spiega -, ma la situazione non cambia. Ricevo telefonate tutti i giorni da parte dei residenti, è diventata una condizione insostenibile”.

Nell’area continuerebbero a sostare stabilmente almeno due camper e, in alcune fasi, anche un camion con piccola gru, contribuendo a ridurre ulteriormente lo spazio di manovra.