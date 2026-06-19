Rami contro le finestre e lampioni coperti, residenti in allarme a Mirafiori Sud

Chiome sempre più estese, rami che sfiorano le finestre e punti della strada che, soprattutto nelle ore serali, risultano poco illuminati. È la situazione segnalata da alcuni residenti di via Fratelli Garrone, nel quartiere Mirafiori Sud, ora nel mirino grazie a un’interpellanza presentata dal consigliere Davide Schirru del gruppo “Noi Progettiamo per la 2”. L’obiettivo è sollecitare un intervento di potatura nell'area compresa tra il civico 74 di via Garrone e il complesso residenziale che si affaccia su via Artom.

La segnalazione arriva dai residenti

Da tempo le famiglie lamentano la crescita incontrollata delle alberature presenti nell’area verde tra i palazzi. Alcuni rami avrebbero ormai raggiunto le facciate degli edifici, mentre le chiome più folte limiterebbero il passaggio della luce proveniente dai lampioni pubblici.

Tra le criticità evidenziate dai residenti vi sarebbe anche l’accumulo di foglie e piccoli rami sui balconi durante i periodi di forte vento, oltre alla preoccupazione per la possibile caduta di parti secche in occasione di temporali o raffiche particolarmente intense.

Un ramo vicino a una finestra

Di fronte all’interno 5 del civico 74, inoltre, un grosso ramo sarebbe arrivato a ridosso di una finestra dell'edificio. Una circostanza che, secondo il consigliere Schirru, richiede una verifica da parte degli uffici competenti sia per garantire la corretta manutenzione del patrimonio arboreo sia per prevenire eventuali problemi di sicurezza.

Il nodo dell'illuminazione pubblica

Tra i temi affrontati nel documento figura anche quello dell’illuminazione. Le fronde degli alberi, ormai molto sviluppate, hanno finito per schermare parte della luce dei lampioni, creando zone d’ombra lungo i percorsi pedonali e nelle aree di passaggio tra i condomini. “Una problematica che alcuni residenti segnalano soprattutto durante la stagione invernale - racconta Schirru -, quando il buio arriva nelle prime ore del pomeriggio e la percezione di sicurezza diventa un elemento particolarmente sentito”.