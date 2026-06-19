“Insieme in salute”, in Circoscrizione 2 il ciclo di incontri per over 65 tra camminate e benessere

Promuovere il benessere psicofisico, incentivare l’attività motoria e contrastare l’isolamento sociale nella fascia over 65. Con questi obiettivi prende il via a Torino il ciclo di incontri “Insieme in salute”, iniziativa organizzata dall’associazione Fand Torino con il patrocinio della Circoscrizione 2.

Gli appuntamenti si svolgeranno ogni giovedì fino al 30 luglio 2026, con ritrovo fissato davanti al Mausoleo della Bela Rosin, in strada Castello di Mirafiori 147, quartiere Mirafiori Sud.

Un calendario di incontri per il benessere degli over 65

Il programma prevede una serie di attività dedicate alla promozione di stili di vita sani, rivolte in particolare a cittadine e cittadini anziani. Le iniziative alterneranno momenti di movimento e socialità a percorsi educativi legati alla salute quotidiana.

Tra le attività previste figurano camminate di gruppo, esercizi di respirazione, tecniche di rilassamento e momenti di attività motoria leggera, pensati per favorire la partecipazione anche di chi non svolge abitualmente esercizio fisico.

Alimentazione, memoria e qualità della vita

Il ciclo di incontri includerà anche momenti formativi dedicati all’educazione alimentare, con indicazioni per una dieta equilibrata e corretta, oltre a laboratori per il potenziamento delle funzioni cognitive. Sono previste attività specifiche per il miglioramento della memoria a breve e lungo termine e percorsi dedicati alla qualità del sonno, con l’obiettivo di fornire strumenti pratici per il benessere quotidiano.

Spazio anche a tecniche di rilassamento e a pratiche di supporto al benessere psicologico, comprese esperienze legate alla gestione dello stress e alla prevenzione della depressione e della solitudine.

Prossimi appuntamenti: 25 Giugno 2026, 10-11:30, 2 Luglio 2026, 10-11:30, 9 Luglio 2026, 10-11:30, 16 Luglio 2026, 10-11:30, 23 Luglio 2026, 10-11:30, 30 Luglio 2026, 10-11:30.