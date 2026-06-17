Dalla Sala Rossa con Appendino, al palco: Monica Amore lancia il singolo "Stai con Me"

Dai banchi della Sala Rossa e dell'ex Circoscrizione 9 di Torino, al palco con il microfono: è la seconda vita di Monica Amore, ex consigliera comunale del Movimento Cinque Stelle. Dopo l'esperienza come capogruppo nel mini-municipio di Lingotto/Filadelfia/Mirafiori e poi nelle fila della maggioranza dell'ex sindaca Chiara Appendino, la pentastellata ha concretizzato la sua passione per la musica diventando cantante.

La storia

Nelle scorse ore Amore ha lanciato infatti il suo "tormentone" estivo, "Stai con Me", dai ritmi latineggianti. "Ho sempre amato - racconta - la musica. A 22 anni ho partecipato al Festival di Napoli, ma poi la mia vita ha preso un’altra strada".

"Nove mesi fa, - prosegue - durante una notte insonne, sono tornata alle mie emozioni più profonde: ho scritto questo brano e la sua melodia. Oggi, a 50 anni, credo più che mai che non sia mai troppo tardi per realizzare ciò che è destinato a noi". L'etichetta discografica che ha puntato su di lei è Stravagancerec Anthony Louis.

"Stai con me"

Dopo più dieci anni di esperienza politica nelle file dei 5 Stelle e una candidatura nel 2022 alla Camera con "Italia Sovrana e Popolare" Amore ha deciso quindi di passare dal mondo della politica a quello delle note, "perché la musica è fatta di emozioni che ci accompagnano per tutta la vita". Il brano "Stai con Me" è stato scritto da lei e composto da Edoardo Arrowood. "Con questo brano - aggiunge l'ex consigliera - voglio portare nella musica una visione dell’amore intensa, viscerale e senza compromessi".

"Una canzone che racconta il desiderio di essere scelti, la forza di chi non ha paura di mostrare i propri sentimenti e la determinazione di vivere una passione fino in fondo" conclude Amore.