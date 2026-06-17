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Cronaca | 17 giugno 2026, 09:15

Carro attrezzi si scontra con un'auto: brutto incidente a Torino sud

Nella carambola distrutte anche tre macchine in sosta

la carambola distrutte anche tre macchine in sosta

la carambola distrutte anche tre macchine in sosta

Brutto incidente questa mattina in via Publio Elvio Pertinace all'angolo con via Don Grazioli, nella zona di Torino sud a Mirafiori. Secondo una prima ricostruzione un carro attrezzi Iveco a tutta velocità ha colpito una Toyota, che si era fermata per dare la precedenza.

Distrutte macchine in sosta

A seguito del violento impatto, nella carambola dei due mezzi, sono state distrutte altre tre macchine parcheggiate. Sul posto i sanitari del 118. Il conducente del carro attrezzi ha riportato ferite e traumi non gravi: è stato trasportato in codice giallo all'ospedale CTO.

Feriti in ospedale

Il conducente della macchina si è ferito lievemente ed è stato ospedalizzato in codice verde. Una mamma con un bambino, che stava per attraversare la strada, sono rimasti per fortuna illesi. 

Cinzia Gatti

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