Carro attrezzi si scontra con un'auto: brutto incidente a Torino sud

Brutto incidente questa mattina in via Publio Elvio Pertinace all'angolo con via Don Grazioli, nella zona di Torino sud a Mirafiori. Secondo una prima ricostruzione un carro attrezzi Iveco a tutta velocità ha colpito una Toyota, che si era fermata per dare la precedenza.

Distrutte macchine in sosta

A seguito del violento impatto, nella carambola dei due mezzi, sono state distrutte altre tre macchine parcheggiate. Sul posto i sanitari del 118. Il conducente del carro attrezzi ha riportato ferite e traumi non gravi: è stato trasportato in codice giallo all'ospedale CTO.

Feriti in ospedale

Il conducente della macchina si è ferito lievemente ed è stato ospedalizzato in codice verde. Una mamma con un bambino, che stava per attraversare la strada, sono rimasti per fortuna illesi.