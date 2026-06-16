Mirafiori nord, riapre l’area giochi di via Balla dopo i lavori del Pnrr

Un’area giochi completamente rinnovata e pensata per essere più sicura e inclusiva torna a disposizione dei bambini nel quartiere Mirafiori Nord. È stata infatti riaperta alla fruizione la zona ludica del giardino di via Balla, all’angolo con via Guido Reni, al termine degli interventi di riqualificazione finanziati nell’ambito del Pnrr Piu A15.

Un intervento atteso dai residenti che ha riguardato sia la sostituzione delle attrezzature obsolete sia il rifacimento complessivo delle superfici di gioco.

Nuovi giochi inclusivi per l’area verde

Il progetto ha portato alla rimozione dei vecchi giochi e all’installazione di due nuove attrezzature: un’altalena e un gioco combinato multiattività. Entrambe le strutture sono state progettate con criteri di inclusività e accessibilità, con l’obiettivo di garantire la fruizione anche a bambini con diverse abilità motorie.

A queste novità si affianca la manutenzione di un gioco già esistente, il dondolo a molla, che è stato preservato e reso nuovamente utilizzabile.

Pavimentazione rinnovata e maggiore sicurezza

Uno degli interventi più significativi ha riguardato la pavimentazione antitrauma, completamente sostituita. Le vecchie piastrelle in gomma sono state rimpiazzate da una nuova superficie colata in opera, colorata e continua, pensata per migliorare la sicurezza in caso di cadute e garantire una maggiore durabilità nel tempo.

Un aggiornamento tecnico che punta anche a rendere più omogeneo e moderno lo spazio dedicato al gioco.

Recinzione di protezione

Per aumentare ulteriormente il livello di sicurezza dell’area è stata inoltre installata una nuova recinzione in acciaio zincato, con funzione di delimitazione delle piastre gioco verso via Balla.

Una misura che mira a separare in modo più netto lo spazio destinato ai bambini dalla viabilità circostante, riducendo i rischi legati alla vicinanza con la strada.