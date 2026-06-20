Animali da compagnia: una presenza preziosa da proteggere tutto l'anno

Cani, gatti e altri animali da compagnia fanno ormai parte della vita quotidiana di milioni di famiglie italiane. Oltre a rappresentare una presenza affettiva importante, contribuiscono al benessere psicologico, favoriscono la socializzazione, aiutano a mantenere stili di vita attivi e possono avere effetti positivi sulla salute delle persone di tutte le età.

Proprio per questo la loro tutela rappresenta anche un tema di sanità pubblica, che comprende aspetti legati all'identificazione degli animali, alla prevenzione delle malattie, alla corretta gestione e al benessere animale.

Identificazione e responsabilità

Uno degli strumenti fondamentali per la tutela degli animali da compagnia è il microchip, obbligatorio per i cani e fortemente consigliato anche per altre specie.

L'iscrizione all'Anagrafe degli Animali d'Affezione permette, infatti, di identificare l'animale, favorire il ritrovamento in caso di smarrimento e contrastare il fenomeno dell'abbandono.

La corretta registrazione rappresenta, inoltre, un importante strumento per la gestione sanitaria e il monitoraggio del territorio.

La prevenzione passa anche dal veterinario

Controlli periodici, vaccinazioni, trattamenti antiparassitari e una corretta alimentazione sono elementi fondamentali per garantire la salute degli animali e prevenire problemi che possono avere ripercussioni anche sulla salute pubblica.

Il rapporto costante con il medico veterinario consente di individuare precocemente eventuali patologie, programmare le vaccinazioni necessarie e ricevere indicazioni personalizzate in base all'età, allo stile di vita e alle condizioni dell'animale.

Estate: attenzione al caldo

Con l'arrivo della stagione estiva aumentano i rischi legati alle alte temperature.

Cani e gatti sono particolarmente sensibili al caldo e possono andare incontro a colpi di calore, una condizione potenzialmente molto grave.

Per proteggerli è importante:

garantire sempre acqua fresca e pulita;

assicurare zone ombreggiate e ben ventilate;

evitare passeggiate e attività fisica nelle ore più calde;

non lasciare mai gli animali all'interno dell'automobile, neppure per pochi minuti;

prestare attenzione all'asfalto e alle superfici surriscaldate che possono provocare ustioni ai polpastrelli.

Tra i segnali da non sottovalutare vi sono affanno eccessivo, debolezza, disorientamento, salivazione abbondante e difficoltà nei movimenti.

Vacanze e viaggi: organizzarsi per tempo

Chi programma una vacanza con il proprio animale deve verificare con anticipo la documentazione necessaria, le condizioni di trasporto e le eventuali vaccinazioni richieste.

Per i viaggi all'estero sono generalmente necessari il passaporto per animali da compagnia e la vaccinazione antirabbica, rilasciati secondo le procedure previste dai Servizi veterinari delle Aziende Sanitarie.

Prima della partenza è inoltre opportuno confrontarsi con il veterinario per valutare eventuali esigenze specifiche legate alla destinazione, alla durata del viaggio e allo stato di salute dell'animale.

Un'estate senza abbandoni

L'abbandono degli animali rappresenta ancora oggi un problema che si accentua durante il periodo estivo.

Oltre a causare sofferenza agli animali, comporta rischi per la sicurezza stradale, problemi sanitari e un aggravio per le strutture di accoglienza.

Ricordiamo che l'abbandono di animali costituisce un reato ed è punito dalla legge.

Programmare per tempo le vacanze, scegliere strutture pet-friendly o affidarsi a pensioni e pet sitter qualificati consente di affrontare serenamente il periodo estivo senza rinunciare alla compagnia dei propri animali.

Link utili

Animali da compagnia:

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sanita/veterinaria-salute-alimentare/animali-compagnia

Estate e animali da compagnia:

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sanita/veterinaria-salute-alimentare/lestate-gli-animali-compagnia