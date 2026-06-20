Giardini di via Tintoretto, il quartiere raccoglie le firme e spinge per un’area cani

Una petizione partita dal basso, firme raccolte porta a porta e una richiesta chiara: realizzare un’area cani attrezzata ai giardini di via Tintoretto, accompagnata da un intervento complessivo di riqualificazione del verde pubblico. È il cuore dell’iniziativa promossa da un gruppo di residenti che ha già presentato la prima proposta in Circoscrizione 2.

Un’istanza che punta non solo alla creazione di uno spazio dedicato agli animali, ma anche al recupero di un’area oggi segnata da criticità legate alla manutenzione.

I cittadini: “Serve uno spazio dedicato ai cani”

Tra i promotori della richiesta ci sono Sergio e Ornella, che hanno raccolto le firme per ottenere uno spazio per i loro amici a 4 zampe. La proposta prevede la realizzazione di un’area cani sfruttando spazi già esistenti nelle immediate vicinanze della caserma e del comprensorio residenziale. Un luogo che, secondo i promotori, potrebbe essere valorizzato grazie alla presenza già consolidata di infrastrutture come fontanelle, pali della luce e cestini.

Accanto alla creazione dello spazio dedicato agli animali, la richiesta include anche una serie di interventi di manutenzione: taglio dell’erba, sistemazione delle panchine danneggiate e recupero delle transenne dell’area giochi, attualmente in condizioni di degrado.

La posizione dei promotori: ordine e sicurezza

Secondo i consiglieri Rita Grimaudo e Juri Bossuto (M5s), che sostengono la petizione, il quartiere presenta una forte presenza di proprietari di cani e un numero ancora insufficiente di aree dedicate.

Per i promotori, la creazione di spazi regolamentati potrebbe contribuire non solo al miglioramento della vivibilità, ma anche a una maggiore pulizia e ordine negli spazi pubblici. Un punto di vista condiviso da una parte consistente di famiglie del territorio.

Tra risorse e studi accurati

La stessa proposta, pochi giorni prima, è stata oggetto di confronto anche tra i locali della Circoscrizione 2. Per i consiglieri del Partito Democratico Massimo Sola e Sara Russo c'è una posizione favorevole di principio, subordinata però alla disponibilità delle risorse necessarie per la realizzazione dell’intervento.

Più articolata la posizione di Domenico Angelino (Fratelli d’Italia), che ha definito l’ipotesi “interessante”, sottolineando però la necessità di uno studio accurato del progetto, anche alla luce delle criticità emerse in passato su interventi simili (vedi via Pinchia).

Il nodo degli spazi: area piccola e vicinanza alle abitazioni

Non mancano tuttavia le perplessità sulla reale fattibilità dell’intervento. Per Giovanni Caci (Pd) "l’area individuata è di dimensioni ridotte, circa 80 metri quadrati, e già parzialmente occupata da un’area giochi, lasciando quindi margini limitati per ulteriori suddivisioni funzionali".

Al centro del dibattito proprio la (teorica) questione della vicinanza alle abitazioni, che secondo alcuni potrebbe replicare problematiche già emerse in altre zone della città. Sulla distanza dagli edifici residenziali interviene però Bossuto, che ridimensiona le criticità: “Se dovessimo guardare le distanze delle aree cani dalle abitazioni dovremmo chiuderle tutte”. E in effetti basta andare in zona per vedere come gli spazi non siano proprio così ridotti.

Più prudente la posizione di Alessandro Nucera (Moderati), che pur dichiarandosi favorevole all’idea, solleva dubbi sulla dimensione dello spazio, ritenendo necessario distinguere eventualmente tra aree per cani di piccola e grande taglia.