Da Barriera a Bengasi, a Torino 23 nuove telecamere contro spaccio e baby gang

Torino punta sul "Grande Fratello" per migliorare la sicurezza nelle aree più critiche, dove spaccio, baby gang, prostituzione e microcriminalità la fanno da padrone. Dai Giardini Maiocco e piazza Bengasi, fino ai Giardini Montanaro la Città accenderà 23 nuove telecamere, implementando così il proprio sistema di videosorveglianza.

Contrasti ai reati

Zone, come chiarisce l'assessore alla Sicurezza Marco Porcedda, su cui c'era una richiesta di maggior presidio e sono state "individuate anche con l’aiuto dei cittadini e delle loro segnalazioni". Gli occhi elettronici serviranno anche da "supporto all’attività delle forze dell’ordine che avranno accesso alle immagini per l’attività di prevenzione e contrasto ai reati”.

La mappa

Le 23 nuove telecamere saranno posizionate nei punti critici di alcune delle aree già attenzionate dal punto di vista della sicurezza urbana. Le zone interessate sono: Barriera di Milano, San Salvario (via Saluzzo angolo via Berthollet - via Sant'Anselmo all'angolo via Berthollet - via Sant'Anselmo all'angolo con via Goito - via Goito all'angolo con via Galliari), giardini Luigi Maiocco, piazza Bengasi, via Nizza, corso Maroncelli, via Onorato Vigliani all'angolo con via Carnia, Giardini di corso Traiano, via Monferrato, piazza Gran Madre di Dio, corso Casale all'angolo via Santorre.

Telecamere di ultima generazione

Il progetto prevede l'utilizzo di telecamere avanzate di ultima generazione, equipaggiate con più sensori e ottiche operative in parallelo. Si tratta di dispositivi che sono in grado di svolgere simultaneamente diverse funzioni, e predisposte per accogliere future implementazioni basate anche su algoritmi di analisi delle immagini. Per la copertura economica del progetto - che ha un costo di 250mila euro - verrà richiesto un finanziamento ministeriale.