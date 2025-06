Scoppia un incendio nel cantiere abbandonato da 13 anni, a fuoco erba alta e legna [FOTO E VIDEO]

Maxi incendio nella notte, 20 giugno 2025, nel cantiere abbandonato da 13 anni di via Col di Lana angolo via Chambery, nel quartiere Pozzo Strada. Per motivi non ben precisati, sono divampate le fiamme nell'area adiacente alcune palazzine (dove abitano circa 200 famiglie).

Erba e legna a fuoco

Ad andare a fuoco le erbacce e la legna accatastata, frutto del taglio degli alberi eseguito a inizio cantiere (che non ha mai visto una fine). Sul posto, intorno alle 3.30, sono intervenuti i vigili del fuoco che, allertati dai residenti, hanno lavorato alacremente per spegnere l'incendio ed evitare guai peggiori. Non risultano esserci persone ferite o intossicate. Il caso è stato denunciato, nuovamente, dal consigliere di Fdi della Circoscrizione 3, Stefano Bolognesi, già autore di svariate interpellanze. "Ci fosse stato un po' di vento chissà cosa non sarebbe successo - attacca Bolognesi -. E' vergognoso che questa situazione vada avanti dal 2012, nonostante tutte le problematiche e le denunce da me perpetrate. Ma quando avverrà questa bonifica dell'area? Ci sono problemi igienico-sanitari, perché è pieno di topi, e rischio continuo di incendi. Soprattutto adesso con la bella stagione".

Una storia eterna

Il progetto iniziale prevedeva la realizzazione di tre piani di box pertinenziali, mai realizzati. In realtà l'area è stata solamente cantierizzata e in seguito sono stati abbattuti gli alberi, realizzando solo dei micro-pali. Rimosse anche le opere comunali. Dopodiché, causa contenzioni con l'amministrazione comunale, i lavori si sono fermati. E l'erba alta ha preso il sopravvento, insieme al degrado. "Adesso presenterò una ulteriore interpellanza urgente e in più scriverò alla Spresal per chiedere una messa in sicurezza" conclude Bolognesi.

"Stiamo cercando una soluzione"

La Circoscrizione 3 ha conferito con l'Asl e i vigili del fuoco per ottenere una bonifica. "Mentre con il Comune di Torino abbiamo interloquito a lungo perché quell'area non è pubblica - replica la presidente della Circoscrizione 3, Francesca Troise -. I privati hanno perso il contenzioso e liberato l'area, peccato che la stessa sia stata lasciata in un grave stato d'incuria. La Città ha fatto un'ordinanza chiedendo che l'area venisse liberata e questo non è mai stato fatto". A questo sono seguiti numerosi sopralluoghi da parte della polizia municipale. "I proprietari sono stati multati - conclude Troise -, ma è chiaro che dopo l'incendio di stanotte sia necessario trovare una soluzione. Forse quella di intervenire al posto del privato, rivalendosi poi sui vecchi proprietari (che sono più di uno)".