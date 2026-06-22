Aggressioni in paese: Luserna San Giovanni chiede l’intervento della Prefettura

Un’intensificazione dei servizi di controllo e un tavolo locale per la sicurezza pubblica che coinvolga le forze dell’ordine e i servizi sociali. Sono queste le richieste del Comune di Luserna San Giovanni, fatte alla Prefettura, a seguito delle aggressioni avvenute nei luoghi pubblici e della raccolta firme dei commercianti stanchi per il ripetersi di questo tipo di eventi in paese.

Il sindaco, infatti, ha scritto questa mattina (lunedì 22 giugno) al prefetto, al comando provinciale dei Carabinieri di Torino e alla stazione dei Carabinieri di Luserna San Giovanni: “È un atto dovuto, visto il ripetersi delle aggressioni in paese e del clima di tensione che si sta diffondendo” commenta Duilio Canale.

Nella lettera vengono segnalate le ‘gravi criticità in materia di ordine e sicurezza’ che rischiano di compromettere ‘la qualità della vita dei residenti, la fruibilità degli spazi pubblici e il regolare svolgimento delle attività economiche e sociali del territorio”.