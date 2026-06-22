Dopo la manutenzione, torna in funzione l'Igloo di Merz

Dopo un importante intervento di manutenzione, l’Igloo di Mario Merz è tornato a funzionare.

I lavori

Nel dettaglio, i tecnici hanno sostituito integralmente il quadro elettrico di controllo e comando della strumentazione idraulica della fontana di corso Mediterraneo e le elettropompe per il ricircolo dell’acqua attraverso l’alimentazione dei getti. Sono state poi puliti i vetri a protezione dell’illuminazione artistica dell'opera d'arte.

Il commento

"Una delle fontane più iconiche e conosciute della nostra città - commenta il sindaco Stefano Lo Russo - nuovamente in funzione per essere ammirata da tutte le torinesi e tutti i torinesi, che da qui passano". L'Igloo di Merz è aperta e funzionante dalle 8 alle 24, ogni giorno.