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Attualità | 22 giugno 2026, 09:57

Dopo la manutenzione, torna in funzione l'Igloo di Merz

Sistemata la fontana di corso Mediterraneo

Dopo la manutenzione, torna in funzione l'Igloo di Merz

Dopo un importante intervento di manutenzione, l’Igloo di Mario Merz è tornato a funzionare. 

I lavori 

Nel dettaglio, i tecnici hanno sostituito integralmente il quadro elettrico di controllo e comando della strumentazione idraulica della fontana di corso Mediterraneo e le elettropompe per il ricircolo dell’acqua attraverso l’alimentazione dei getti. Sono state poi puliti i vetri a protezione dell’illuminazione artistica dell'opera d'arte.

Il commento 

"Una delle fontane più iconiche e conosciute della nostra città - commenta il sindaco Stefano Lo Russo - nuovamente in funzione per essere ammirata da tutte le torinesi e tutti i torinesi, che da qui passano". L'Igloo di Merz è aperta e funzionante dalle 8 alle 24, ogni giorno.

Cinzia Gatti

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