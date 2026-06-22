Chivasso, rottura della rete idrica: allagata piazza della Repubblica

A Chivasso si è verificata nel pomeriggio di oggi, lunedì 22 giugno, una rottura improvvisa della rete idrica in piazza della Repubblica, con il risultato che la piazza è stata invasa dall'acqua.

Il post del Comune di Chivasso

"Le squadre di SMAT – Società Metropolitana Acque Torino sono già state allertate e stanno intervenendo per la messa in sicurezza e il ripristino del servizio. È stata sospesa temporaneamente l’erogazione idrica", ha fatto sapere il Comune con un post su Facebook, annunciando "nuovi aggiornamenti non appena saranno disponibili ulteriori informazioni sull’evoluzione dell’intervento".

Aggiornamento ore 19 Un’autobotte di acqua potabile della SMAT sta per essere posta al servizio dei cittadini del centro storico in cui è stata sospesa l’erogazione idrica, per consentire la riparazione della conduttura in piazza della Repubblica e attutire i disagi degli utenti.

Parallelamente gli operai procederanno al ripristino del servizio, quantificato orientativamente in circa 6 ore e dunque previsto in nottata.