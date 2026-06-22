Bambina aggredita da un cane al giardino, paura al Gerbido

Paura nella serata di sabato in via Rubino 79, nel quartiere Gerbido, dove una bambina di 8 anni sarebbe stata aggredita da un cane lasciato libero dal proprietario.

Secondo quanto riferito dal consigliere della Circoscrizione 2, Alessandro Nucera, autore della segnalazione, l'animale avrebbe improvvisamente puntato la piccola mentre si trovava nella zona, riuscendo ad addentarle i pantaloncini. Fortunatamente la bambina non ha riportato lesioni fisiche, ma l'episodio ha provocato un forte spavento.

La minore, infatti, sarebbe rimasta in stato di shock a causa dell'accaduto e avrebbe avuto bisogno dell'assistenza dei familiari per riprendersi dalla paura.

A suscitare ulteriori polemiche è il comportamento della proprietaria del cane che, secondo la ricostruzione fornita da Nucera, si sarebbe allontanata subito dopo l'episodio senza fornire le proprie generalità e senza verificare le condizioni della bambina.

Un episodio che riaccende il dibattito sul rispetto delle norme che regolano la conduzione degli animali negli spazi pubblici. Per questo motivo il consigliere della Circoscrizione 2 ha chiesto interventi nella zona del Gerbido, affinché episodi simili non si ripetano. “Chiediamo un rafforzamento dei controlli nell'area”, ha dichiarato Nucera.